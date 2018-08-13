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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
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15:37
Кирилл Левников, удаливший двух игроков "Анжи" в матче со "Спартаком", получил назначение на матч ЛЕ (8)
Кирилл Левников, удаливший двух игроков "Анжи" в матче со "Спартаком", получил назначение на матч ЛЕ (8)
13:15
"Зенит" и минское "Динамо" рассудит бельгийская бригада арбитров, игру "Уфы" против "Прогресса" - австрийская (1)
"Зенит" и минское "Динамо" рассудит бельгийская бригада арбитров, игру "Уфы" против "Прогресса" - австрийская (1)
11:37
Леонид Кучук: "Локо" пора привыкнуть, что большинство команд будут играть против них как "Оренбург" (6)
Леонид Кучук: "Локо" пора привыкнуть, что большинство команд будут играть против них как "Оренбург" (6)
10:32
Василий Уткин: вот я и говорю - Локомотив отличная команда, тренера б ей - цены б не было (12)
Василий Уткин: вот я и говорю - Локомотив отличная команда, тренера б ей - цены б не было (12)
10:06
Максименко первый российский вратарь моложе 20-и лет, сыгравший три первых матча на ноль с 1945 года (13)
Максименко первый российский вратарь моложе 20-и лет, сыгравший три первых матча на ноль с 1945 года (13)
10:01
Кононов: как поднять уровень футбола, если брать легионеров, а своих молодых закапывать в дубле (24)
Кононов: как поднять уровень футбола, если брать легионеров, а своих молодых закапывать в дубле (24)
Дмитрий Полоз: гимн Лиги чемпионов вызывает мурашки, как концерт Басты
Нападающий "Рубина" Дмитрий Полоз признался, что ему не хватает еврокубковой атмосферы после успешного сезона с "Ростовом".
"Международные матчи это кайф, невероятные эмоции, когда ты участвуешь в таких больших играх.
Думаю, те ребята, которые играли на чемпионате мира, получили огромное удовольствие.
На них смотрел весь мир, а не только Россия. А когда играет гимн Лиги чемпионов – мурашки бегут, как от концерта Басты", - сказал Полоз.
Бизнес-Онлайн
"Международные матчи это кайф, невероятные эмоции, когда ты участвуешь в таких больших играх.
Думаю, те ребята, которые играли на чемпионате мира, получили огромное удовольствие.
На них смотрел весь мир, а не только Россия. А когда играет гимн Лиги чемпионов – мурашки бегут, как от концерта Басты", - сказал Полоз.
Бизнес-Онлайн
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