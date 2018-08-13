Дмитрий Полоз: гимн Лиги чемпионов вызывает мурашки, как концерт Басты

Нападающий "Рубина" Дмитрий Полоз признался, что ему не хватает еврокубковой атмосферы после успешного сезона с "Ростовом"."Международные матчи это кайф, невероятные эмоции, когда ты участвуешь в таких больших играх.Думаю, те ребята, которые играли на чемпионате мира, получили огромное удовольствие.На них смотрел весь мир, а не только Россия. А когда играет гимн Лиги чемпионов – мурашки бегут, как от концерта Басты", - сказал Полоз.