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Дмитрий Полоз: гимн Лиги чемпионов вызывает мурашки, как концерт Басты

Нападающий "Рубина" Дмитрий Полоз признался, что ему не хватает еврокубковой атмосферы после успешного сезона с "Ростовом".

"Международные матчи это кайф, невероятные эмоции, когда ты участвуешь в таких больших играх.

Думаю, те ребята, которые играли на чемпионате мира, получили огромное удовольствие.

На них смотрел весь мир, а не только Россия. А когда играет гимн Лиги чемпионов – мурашки бегут, как от концерта Басты", - сказал Полоз.

Бизнес-Онлайн
Теги: Полоз Ростов Рубин
Сегодня, 15:57
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24
(3)
№24 Написал: truten74 (Сегодня, 18:05) #
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online

Цитата: madhate
всегда знал что реп басты для тупо*блых рогатых унтерменшей

Поэтому Полоз и не понимал Бердыева пол года когда тот говорил как играть нужно.
Регистрация: 16.08.2017 [жалоба]
№23 Написал: Giovane Elber GElber (Сегодня, 18:03) #
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online
Болеет за:
ЦСКА
Дима на Пугачеву сходи, вообще рыдать будешь!
Регистрация: 6.06.2018 [жалоба]
№22 Написал: yuri спб (Сегодня, 17:57) #
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online

Полчища муравьев ринулись на поле , а игроки в ответ стали быстрее шевелить поршнями. И даже мозгами. Мурашки- вот спасение фу-тбола.


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"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007 [жалоба]
№21 Написал: sssh53 Москва (Сегодня, 17:43) #
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Цитата: guns111
Цитата: sssh53
Понятие классики относится к тому на что стоит равняться, а не только выступление симфонических оркестров. Beatles и Queen то же классика.

Под классикой я подразумеваю классические произведения Баха, Бетховена и т.п. а под ваши критерии подходят практически все классические исполнители, и Элвис Пресли, и Френк Синатра и тп. У каждого своя классика в зависимости от возраста и вкусовых предпочтений.

Цитата: sssh53
к тому на что стоит равняться

А если я не фанат рока?

Тогда Моцарт) Круто писал. Его кстати и многие рок музыканты цитируют. Еще Чайковский. Бетховин и Бах тяжеловаты Только Стравинского не слушайте. Он от Басты мало чем отличается. Но это все субъективно.
Регистрация: 23.09.2008 [жалоба]
№20 Написал: guns111 Выборг (Сегодня, 17:40) #
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: sssh53
Понятие классики относится к тому на что стоит равняться, а не только выступление симфонических оркестров. Beatles и Queen то же классика.

Под классикой я подразумеваю классические произведения Баха, Бетховена и т.п. а под ваши критерии подходят практически все классические исполнители, и Элвис Пресли, и Френк Синатра и тп. У каждого своя классика в зависимости от возраста и вкусовых предпочтений.

Цитата: sssh53
к тому на что стоит равняться

А если я не фанат рока?


--------------------
ЗЕНИТ.
ЮВЕНТУС.
АРСЕНАЛ.
Регистрация: 16.04.2008 [жалоба]
№19 Написал: Sandr_71 (Сегодня, 17:26) #
  • +2
  •  (2)
online

Хорошо что не от Егора Крида )
Регистрация: 2.03.2017 [жалоба]
№18 Написал: madhate Вальхалла (Сегодня, 17:25) #
  • +6
  •  (6)

всегда знал что реп басты для тупо*блых рогатых унтерменшей
Регистрация: 5.10.2017 [жалоба]
№17 Написал: Xar Москва (Сегодня, 17:19) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
ну хоть не с Леди Гагой сравнил
Регистрация: 20.10.2013 [жалоба]
№16 Написал: sssh53 Москва (Сегодня, 17:14) #
  • +1
  •  (1)

Цитата: guns111
Цитата: kent71
Не позорьтесь молодой человек, если у вас от Басты мурашки мне вас жаль,вы не слышали настоящую качественную музыку....

Надеюсь вы о классике или как и все будете свои вкусы пропихивать?

Понятие классики относится к тому на что стоит равняться, а не только выступление симфонических оркестров. Beatles и Queen то же классика.
Регистрация: 23.09.2008 [жалоба]
№15 Написал: utekay Россия (Сегодня, 17:01) #
  • +2
  •  (6)
Болеет за:
«Зенит»
а чё не Бузовой?


--------------------
ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014 [жалоба]
№14 Написал: joaquine Тюмень (Сегодня, 16:57) #
  • +4
  •  (4)
Болеет за:
«Локомотив»
Не пойму, это он так обговнял гимн ЛЧ? Или он просто недалёкий человек?


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Пути господни не железнодорожны..
Регистрация: 26.05.2009 [жалоба]
№13 Написал: valerman40 я уже у тебя за спиной (Сегодня, 16:40) #
  • +4
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
Нет у нас ни футбола, ни футболистов- БАСТА
Регистрация: 2.08.2010 [жалоба]
№12 Написал: Кот КБ Матроскин Простоквашино Италия (Сегодня, 16:32) #
  • +7
  •  (9)
Болеет за:
«Спартак»
Иногда лучше промолчать
Регистрация: 27.02.2018 [жалоба]
№11 Написал: P. Holmberg Eskilstuna (Сегодня, 16:32) #
  • +1
  •  (5)

А раньше мурашки вызывали Barcelona или We Are The Champions, у тех кто постарше- "До свиданья наш ласковый Миша" или "Команда молодости нашей!((((

А щас паста какая- то?


--------------------
Хочу нож из криптоплутония, чтобы плавился когда в стенку втыкаешь
Регистрация: 27.07.2018 [жалоба]
№10 Написал: 13iv74 земля (Сегодня, 16:27) #
  • +6
  •  (10)

Футболист не должен быть умным, основная масса хороших футболистов умом не блистала.... А У хороших футболистов по Российским меркам все на лице написано (шатофф, дзюба,кокорин, смолофф)
Регистрация: 22.11.2014 [жалоба]
№9 Написал: sheluch Кёниград (Сегодня, 16:24) #
  • +7
  •  (9)
Болеет за:
«Спартак»
Какие времена - такие и герои...
Регистрация: 17.11.2017 [жалоба]
№8 Написал: Sergeevich (Сегодня, 16:18) #
  • +5
  •  (5)

На вкус и цвет как говорится...
Регистрация: 26.09.2015 [жалоба]
№7 Написал: kent71 Рим (Сегодня, 16:14) #
  • +2
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
guns111,
О классике в том числе....


--------------------
Лучше ничего не сказать,чем сказать ничего !!!
Регистрация: 17.07.2015 [жалоба]
№6 Написал: guns111 Выборг (Сегодня, 16:10) #
  • +3
  •  (3)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: kent71
Не позорьтесь молодой человек, если у вас от Басты мурашки мне вас жаль,вы не слышали настоящую качественную музыку....

Надеюсь вы о классике или как и все будете свои вкусы пропихивать?


--------------------
ЗЕНИТ.
ЮВЕНТУС.
АРСЕНАЛ.
Регистрация: 16.04.2008 [жалоба]
№5 Написал: verhdon27 ст. Казанская (Сегодня, 16:08) #
  • +8
  •  (8)
Болеет за:
«Ростов»
"......мурашки бегут, как от концерта Басты",

Дима просто ошибся. Он хотел сказать, как от концерта органной музыки Баха.
Регистрация: 16.05.2017 [жалоба]
№4 Написал: kent71 Рим (Сегодня, 16:06) #
  • +5
  •  (9)
Болеет за:
«Спартак»
А когда играет гимн Лиги чемпионов – мурашки бегут, как от концерта Басты", - сказал Полоз.

Не позорьтесь молодой человек, если у вас от Басты мурашки мне вас жаль,вы не слышали настоящую качественную музыку....


--------------------
Лучше ничего не сказать,чем сказать ничего !!!
Регистрация: 17.07.2015 [жалоба]
№3 Написал: Lord_Vik Москва (Сегодня, 16:06) #
  • +3
  •  (9)
online
Болеет за:
«Спартак»
Дзюба: гимн ЛЧ вызывает мурашки, как от концерта Булановой
Регистрация: 22.09.2007 [жалоба]
№2 Написал: alex011 Vladivostok (Сегодня, 16:04) #
  • +4
  •  (6)
Болеет за:
ЦСКА
tiki,
Потолок
Регистрация: 7.06.2018 [жалоба]
№1 Написал: tiki Москва (Сегодня, 15:59) #
  • +11
  •  (13)
Болеет за:
ЦСКА
ну понятно.баста и есть его предел


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Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010 [жалоба]
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