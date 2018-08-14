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Евгений Ловчев: Паредес просто отбывает номер

Футбольный эксперт Евгений Ловчев поделился мнением о матче "Рубин" - "Зенит" (0:1).

"Мелочей в футболе не бывает. Байрамян получил мяч возле углового флажка, вместо того, чтобы выбить подальше, либо за линию, стал пытаться его удержать. Дзюба отобрал у него мяч, прострелил, а Ерохин забил победный гол.

"Зенит" играет скучновато. Паредес вообще просто отбывает номер. Матч был в принципе равным, но чем отличается команда, которая потом становится чемпионом – она из ничего может выжимать моменты и набирать очки", - сказал Ловчев.

Советский спорт
Теги: Ловчев Паредес Зенит
Сегодня, 10:18
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