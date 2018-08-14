Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Новости партнеров

Агент: не верьте итальянским газетам - Дриусси хочет остаться в "Зените"

Агент Себастьяна Дриусси Марсело Симонян прокомментировал информацию итальянских СМИ, согласно которой аргентинец хочет покинуть петербургский клуб.

"Дриусси не подавал запрос на трансфер. Не стоит верить всем слухам в прессе. На данный момент он игрок "Зенита".

Более того, его жена беременна. Он хочет остаться в питерском клубе", — цитирует агента My Webpage
Теги: Зенит Дриусси Сампдория
Сегодня, 17:11
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
2
(1)
№2 Написал: Черный Лис (Сегодня, 17:24) #
  • +1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Зенит»
Лучше Заболотного продать. Или хотя бы бесплатно отдать...
Регистрация: 24.04.2018 [жалоба]
№1 Написал: Городовой Россия (Сегодня, 17:12) #
  • 0
  •  (4)
online
Болеет за:
«Зенит»
Естественно.Такая зарплата и даже играть не нужно.


--------------------
Обминусуйтесь пятачки.Ваши потуги минусить все посты выглядят жалко и убого.Как и ваш африканский клуб.
Регистрация: 25.03.2015 [жалоба]
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.