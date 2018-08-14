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В. Березуцкий: а чего балалайку в новый логотип РПЛ не добавили?

Бывший защитник московского ЦСКА и сборной России Василий Березуцкий поделился мнением о смене логотипа и фирменного стиля российской Премьер-Лиги перед стартовавшим сезоном.

"Медведь нормальный. В логотипе это прикольно. Просто эта ассоциация России и медведя… Тогда бы уж балалайку добавили, чего уж там.

Говорите, ничего не изменилось? Да все же изменилось! Главное просто поменять РФПЛ на РПЛ. Тогда все становится лучше", — сказал Березуцкий.

Sport24
Теги: Березуцкий В.
Сегодня, 20:26
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№4 Написал: nofrills Москва (Сегодня, 21:18) #
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Болеет за:
«Динамо» М
тебе оставили, а то на чем тебе бренчать ?
Регистрация: 18.11.2017 [жалоба]
№3 Написал: citrus63 Самара (Сегодня, 20:53) #
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Болеет за:
«Крылья Сов»
Тонкий троллинг от Васи. Действительно, что в России нужно сделать с фуфлом, чтоб "продать подороже"? Сменить название и/или логотип: милиция-полиция, кпсс-ер, рфпл-рпл...
Регистрация: 30.06.2018 [жалоба]
№2 Написал: yuri спб (Сегодня, 20:53) #
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Тогда все становится лучше", — сказал Березуцкий.

И тогда как медведь появился, сразу всё лучше сразу. И уже не скажешь словами поэта- если в башне поибень. Медведь он по сути большая лесная собака. И тогда вдруг понимаешь, что всё лучше и лучше с каждым днём.
П.С.
Дорожная


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"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007 [жалоба]
№1 Написал: vermis_64 Санкт-Петербург (Сегодня, 20:39) #
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Болеет за:
«Зенит»
Да ничего. Я уж привык.
Регистрация: 23.08.2016 [жалоба]
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