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"Зенит" принял предложение "Аталанты" по Ригони

Журналист Джанлука Ди Марцио сообщает, что "Зенит" принял предложение "Аталанты" по аренде Эмилиано Ригони.

Петербургский клуб согласился отпустить 25-летнего хавбека в клуб из Бергамо на правах аренды за 1 млн евро до конца сезона.

По окончании срока аренды "Аталанта" сможет выкупить права на Ригони за 15 млн евро. В ближайшие часы игрок должен прилететь в Италию.

Джанлука Ди Марцио
Теги: Зенит Ригони Аталанта
Сегодня, 15:39
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15
(3)
№15 Написал: sssh53 Москва (Сегодня, 17:19) #
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Да не играют они. Я про всех иностранцев в нашем чемпе. Им это не надо. Тут же не престижа, ни известности. Ну кроме костоломов, которые только здесь и смогут существовать
Регистрация: 23.09.2008 [жалоба]
№14 Написал: Кот КБ Матроскин Простоквашино Италия (Сегодня, 16:58) #
  • -5
  •  (7)
online
Болеет за:
«Спартак»
Семак ты где?
в Караганде!
Регистрация: 27.02.2018 [жалоба]
№13 Написал: fc zenit spb-Russia Дудинка (Красноярский край) - Оренбург (Сегодня, 16:50) #
  • +1
  •  (5)
Болеет за:
«Зенит»
По окончании срока аренды "Аталанта" сможет выкупить права на Ригони за 15 млн евро

И того 16 лямов. heart_eyes Учитывая как он играл. Вот это нам подфартило!))) laughing
Жаль только выкуп необязательный, а значит радоваться пока рано.
Удачи.

Цитата: Angelsh
А вот кто будет играть на правом фланге вместо Ригони мне не понятно.

Раз отдаём Ригони, то должен быть уже на подходе вингер.
Регистрация: 19.11.2009 [жалоба]
№12 Написал: Кир Мяс (Сегодня, 16:36) #
  • 0
  •  (8)

уверен, никто его по итогам аренды выкупать не будет
Регистрация: 20.04.2016 [жалоба]
№11 Написал: yuri спб (Сегодня, 16:33) #
  • -4
  •  (6)

Самое эффектная утка плавала в местном пруду с микрофоном в заднице . И кто это сделал спросите вы ?. А никто - простой футболист по имени Кри Ро..Кто первый яйцо или курица. Для дегенератов вопрос, хотя ответ на поверхности.


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"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007 [жалоба]
№10 Написал: Городовой Россия (Сегодня, 16:33) #
  • -3
  •  (7)
Болеет за:
«Зенит»
Наконец от одного хоть бесполезного избавились.


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Обминусуйтесь пятачки.Ваши потуги минусить все посты выглядят жалко и убого.Как и ваш африканский клуб.
Регистрация: 25.03.2015 [жалоба]
№9 Написал: FC VOLGA Нижний Новгород (Сегодня, 16:32) #
  • -1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Волга НН»
Цитата: GS
А за сколько купили?

Википедия говорит за 9 млн.
Регистрация: 28.12.2012 [жалоба]
№8 Написал: wir sind die besten Санкт-Петербург (Сегодня, 16:24) #
  • -3
  •  (5)
online
Болеет за:
«Зенит»
Если он что-то умеет, видимо тщательно скрывает...ни техники, ни скорости, берет мяч уходит в правую боковую линию, убежать и подать не может, обыграть один в один и подать не может, потеря раз за разом, отдал ему мяч считай потеря...поэтому и сидит на банке....там Смольников лучше смотрится, несмотря на то, что он защитник.
Регистрация: 15.12.2013 [жалоба]
№7 Написал: GS Москва (Сегодня, 16:23) #
  • +1
  •  (5)

А за сколько купили?
Регистрация: 22.09.2009 [жалоба]
№6 Написал: vertel латвия (Сегодня, 16:15) #
  • -2
  •  (4)
Болеет за:
«Зенит»
Если не "утка", то как бы не пожалеть потом. А игрок должен играть, иначе зачем покупали.
Регистрация: 13.11.2009 [жалоба]
№5 Написал: scorpion 69 колпино (Сегодня, 16:12) #
  • -3
  •  (3)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Angelsh
Одного из самых искусных правых хавбеков отдают. Не могли найти качественного иностранного тренера, под которым Ригони бы заиграл как с Манчини.

да утка это стопудово
Регистрация: 3.02.2011 [жалоба]
№4 Написал: Shekel страна 404 (СССР, Украина, Новороссия, ДНР, Малороссия, ДНР) (Сегодня, 16:03) #
  • -1
  •  (3)

Цитата: Angelsh
А вот кто будет играть на правом фланге вместо Ригони мне не понятно

Кузяев


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Денег нет, но вы держитесь
Регистрация: 10.10.2013 [жалоба]
№3 Написал: Angelsh (Сегодня, 16:01) #
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Цитата: Shekel
Цитата: Angelsh
Одного из самых искусных правых хавбеков отдают. Не могли найти качественного иностранного тренера, под которым Ригони бы заиграл как с Манчини.

Чему ты удивляешься? Год назад Зенит избавился от самого искусного иностранца, от Джулиано. Качественному иностранному тренеру Манчини он оказался не нужен


На место Жулиано Манчини планировался Паредес, хоторый довольно хорошо смотрелся в Роме. А вот кто будет играть на правом фланге вместо Ригони мне не понятно.
Регистрация: 19.07.2016 [жалоба]
№2 Написал: Shekel страна 404 (СССР, Украина, Новороссия, ДНР, Малороссия, ДНР) (Сегодня, 15:57) #
  • -2
  •  (10)

Цитата: Angelsh
Одного из самых искусных правых хавбеков отдают. Не могли найти качественного иностранного тренера, под которым Ригони бы заиграл как с Манчини.

Чему ты удивляешься? Год назад Зенит избавился от самого искусного иностранца, от Джулиано. Качественному иностранному тренеру Манчини он оказался не нужен


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Денег нет, но вы держитесь
Регистрация: 10.10.2013 [жалоба]
№1 Написал: Angelsh (Сегодня, 15:54) #
  • -3
  •  (7)

Одного из самых искусных правых хавбеков отдают. Не могли найти качественного иностранного тренера, под которым Ригони бы заиграл как с Манчини.
Регистрация: 19.07.2016 [жалоба]
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