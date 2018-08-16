"Зенит" принял предложение "Аталанты" по Ригони

Журналист Джанлука Ди Марцио сообщает, что "Зенит" принял предложение "Аталанты" по аренде Эмилиано Ригони.Петербургский клуб согласился отпустить 25-летнего хавбека в клуб из Бергамо на правах аренды за 1 млн евро до конца сезона.По окончании срока аренды "Аталанта" сможет выкупить права на Ригони за 15 млн евро. В ближайшие часы игрок должен прилететь в Италию.