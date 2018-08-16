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Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
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"Зенит" принял предложение "Аталанты" по Ригони
Журналист Джанлука Ди Марцио сообщает, что "Зенит" принял предложение "Аталанты" по аренде Эмилиано Ригони.
Петербургский клуб согласился отпустить 25-летнего хавбека в клуб из Бергамо на правах аренды за 1 млн евро до конца сезона.
По окончании срока аренды "Аталанта" сможет выкупить права на Ригони за 15 млн евро. В ближайшие часы игрок должен прилететь в Италию.
Джанлука Ди Марцио
Петербургский клуб согласился отпустить 25-летнего хавбека в клуб из Бергамо на правах аренды за 1 млн евро до конца сезона.
По окончании срока аренды "Аталанта" сможет выкупить права на Ригони за 15 млн евро. В ближайшие часы игрок должен прилететь в Италию.
Джанлука Ди Марцио
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