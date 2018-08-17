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"Спартак" внес в заявку на сезон Романа Еременко

:Спартак" внес в заявку на сезон полузащитника Романа Еременко, сообщает официальный сайт Российской премьер-лиги (РПЛ).

Футболист будет выступать под 26-м номером.
Теги: Еременко Спартак
Сегодня, 18:08
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(8)
№8 Написал: pivo69 Германия (Сегодня, 19:51) #
  • -1
  •  (1)
online

Очень неоднозначное решение.
Будем надеяться,что всё срастётся...
Регистрация: 7.05.2010 [жалоба]
№7 Написал: kent71 Рим (Сегодня, 19:34) #
  • -3
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Удачи парень,я думаю с мотивацией у него всё будет в порядке есть что доказывать....


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Лучше ничего не сказать,чем сказать ничего !!!
Регистрация: 17.07.2015 [жалоба]
№6 Написал: К.А. Столица (Сегодня, 19:14) #
  • -2
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
GPS,
а Петкович как же?надеюсь,Еременка будет получше него.


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ЦКГ
Регистрация: 5.02.2010 [жалоба]
№5 Написал: Frankenstein (Сегодня, 18:45) #
  • 0
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
Арнольдыч лучший
Регистрация: 3.08.2016 [жалоба]
№4 Написал: GPS (Сегодня, 18:36) #
  • 0
  •  (2)
online

Цитата: Rasmuz
Роман, потенциально лучшее коммерческое приобретение Федуна.

После Мажида Уориса. Ну и Видича. )))
Регистрация: 18.02.2011 [жалоба]
№3 Написал: Rasmuz (Сегодня, 18:32) #
  • 0
  •  (6)

Роман, потенциально лучшее коммерческое приобретение Федуна.
Регистрация: 29.08.2017 [жалоба]
№2 Написал: GPS (Сегодня, 18:22) #
  • -1
  •  (3)
online

Цитата: avnik
Остается только аплодировать этому человеку.


Согласен. Браво, Арнольдыч!
Регистрация: 18.02.2011 [жалоба]
№1 Написал: avnik море (Сегодня, 18:11) #
  • -1
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Остается только аплодировать этому человеку.


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Все склоки прекратить! Не играть, не пить, не воровать... без меня.
Регистрация: 15.04.2011 [жалоба]
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