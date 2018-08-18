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Ари: судьи всегда помогают московским командам

Нападающий "Краснодара" Ари, получивший красную карточку в матче со "Спартаком" за симуляцию в штрафной соперника и последовавшее за этим неспортивное поведение, остался недоволен судейством главного арбитра встречи Сергея Лапочкина.

"Было трудно играть. Рефери всегда помогают московским командам. Сначала была рука, потом на мне был фол.

Это был очень важный матч для нас. Первый матч на нашем стадионе. Мы играли неплохо, но так бывает", - цитирует Ари Sport24.
Теги: Ари Краснодар Спартак
Сегодня, 22:17
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№31 Написал: LEGOLAS-22 Красногорск (Сегодня, 23:39) #
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online
Болеет за:
ЦСКА
Клоун, эпизодом раньше реши момент, забей гол, и Спартак думаю не отыгрался бы. Вместо этого требует пенальти там где ими и не пахнет, бесят такие футболисты, спрашивать с себя надо.
Регистрация: 3.09.2007 [жалоба]
№30 Написал: Aurum Беловодье (Сегодня, 23:17) #
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Цитата: Лечащий Врач
А почему все здесь блесинга педерастом называют,если он посто клоун?

А среди клоунов педерастов не бывает?))
Регистрация: 3.12.2016 [жалоба]
№29 Написал: sheluch Кёниград (Сегодня, 23:09) #
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Blessing
Ты очень не вежлив, греческий смаковник, кому больше веры, местному свинному глорью, или всё же футболисту...???

Насчет глорья позабавил. Смешно это слышать от болел, которые историю своего "великого" клуба признают только с 2007 года, а остальное как отрезало - десятилетия без побед, годы пердива и прочее...
Регистрация: 17.11.2017 [жалоба]
№28 Написал: Sergey Nasirov_2 (Сегодня, 23:06) #
  • -2
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online

Сученок .
Регистрация: 27.07.2016 [жалоба]
№27 Написал: Black Buffalo Краснодар (Сегодня, 23:03) #
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Болеет за:
«Краснодар»
Все равно, чтобы ни говорили, Ари провел великолепный матч и за мяч цеплялся и играл на команду, не то что Смолов, когда команда играет на него, а он пешком ходит и назад пасы сопернику раздает. Все уляжется и Ари будет играть. По моменту судить не берусь, но какого ... к нему лез, который головой получил.. Кто провокатор? А по Лапочкину и матчи с Краснодаром давно известно как мы его "любим"- тут не удивляюсь. Срыв болельщиков с бутылками, первый раз такое вижу за все 9 лет, но почему-то не осуждаю и адресовано это было не вратарю (пацан кстати молодец), а естественно Лапочкину и провокатору ... Про симуляцию не надо, весь матч тот "каннибал" валялся на поле.. пока его Зе не заменил.


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Мы не выше всех, мы лучше.
Регистрация: 1.06.2016 [жалоба]
№26 Написал: К.А. Столица (Сегодня, 22:58) #
  • +2
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Blessing
МЫ верим

Бышовцу,который рассказал что в бомжатне есть статья расходов на судей и что он очень просил мудко убрать эту статью расходов и отдать эти деньги на трансферы.


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ЦКГ
Регистрация: 5.02.2010 [жалоба]
№25 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 22:55) #
  • -1
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Болеет за:
«Зенит»
Цитата: sheluch
Он не малолетка, а местный пизданько... Один из самых верных поклонников Спартака. На всех наши

Ты очень не вежлив, греческий смаковник, кому больше веры, местному свинному глорью, или всё же футболисту...???


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015 [жалоба]
№24 Написал: Лечащий Врач Аделаида (Сегодня, 22:54) #
  • 0
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Болеет за:
«Спартак»
А почему все здесь блесинга педерастом называют,если он посто клоун?


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Добрый Доктор
Регистрация: 15.05.2017 [жалоба]
№23 Написал: sheluch Кёниград (Сегодня, 22:51) #
  • -2
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: FanatFCSM
Из монитора потёк твой жирок, малолетка

Он не малолетка, а местный пизданько... Один из самых верных поклонников Спартака. На всех наших ветках трется - "oн с именем этим ложится и с именем этим встает"...
Регистрация: 17.11.2017 [жалоба]
№22 Написал: FanatFCSM Moscow (Сегодня, 22:47) #
  • -1
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Blessing
Сдали вас, свиньи, признание из первых уст!!!!
Теперь можете попискивать сколько угодно, но МЫ верим действующему футболисту, поигравшему за вас, позорных. confused

Из монитора потёк твой жирок, малолетка


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Только Спартак!
Регистрация: 21.07.2013 [жалоба]
№21 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 22:45) #
  • -6
  •  (10)
Болеет за:
«Зенит»
Сдали вас, свиньи, с потрохами, признание из первых уст!!!!
Теперь можете попискивать сколько угодно, но МЫ верим действующему футболисту, поигравшему за вас, позорных. confused


--------------------
Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015 [жалоба]
№20 Написал: Frankenstein (Сегодня, 22:43) #
  • -1
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
плачь девочка,плачь
Регистрация: 3.08.2016 [жалоба]
№19 Написал: вентиго (Сегодня, 22:43) #
  • 0
  •  (2)

это спартаковское чудо запело,или только Локо
Регистрация: 19.03.2017 [жалоба]
№18 Написал: К.А. Столица (Сегодня, 22:42) #
  • 0
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
DenStavropol,
зато была вторая желтая ари за симуляцию,которую ему не дали почему-то.почему?ответ на этот вопрос знает только галицкий и лапочкин.


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ЦКГ
Регистрация: 5.02.2010 [жалоба]
№17 Написал: Ssakoll2 Столица Российской Империи (Сегодня, 22:42) #
  • +4
  •  (6)
Болеет за:
«Зенит»
Ну он играл в московских командах, знает о чем говорит ))
Регистрация: 28.01.2016 [жалоба]
№16 Написал: FanatFCSM Moscow (Сегодня, 22:41) #
  • 0
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
Отдай медаль Сёмину.


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Только Спартак!
Регистрация: 21.07.2013 [жалоба]
№15 Написал: DenStavropol Ставрополь (Сегодня, 22:39) #
  • +5
  •  (9)
Болеет за:
«Спартак»
Самое забавное, что ни руки, ни пенальти не было.
Регистрация: 26.08.2015 [жалоба]
№14 Написал: Marlboro Москва (Сегодня, 22:39) #
  • -2
  •  (10)
Болеет за:
«Спартак»
Всех проводниц, сдал с потрохами )))Юрка Семин в запой уйдет в глубокий )))


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зенит - команда с пониженной социальной ответственностью.
Регистрация: 26.08.2010 [жалоба]
№13 Написал: iDEAD Череповец (Сегодня, 22:37) #
  • 0
  •  (6)

Чувак не только делофф наделал на поле , но еще и наговорил ))
Регистрация: 29.03.2013 [жалоба]
№12 Написал: Schweinsteiger (Сегодня, 22:29) #
  • +1
  •  (9)
online
Болеет за:
«Спартак»
Благодари ВГК, что твою жирную бразильскую жопу притащил в эту страну, так бы играл за копейки в какой нибудь жопе мира, в Нидерландах надолго вряд-ли задержался бы


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Кепончег УЕФА
Регистрация: 5.11.2010 [жалоба]
№11 Написал: Кир Мяс (Сегодня, 22:28) #
  • +2
  •  (8)

Цитата: Primus
Чувак только из Локомотива пришёл, знает о чем говорит smirk smirk
Регистрация: 20.04.2016 [жалоба]
№10 Написал: Primus Москва (Сегодня, 22:27) #
  • +6
  •  (12)
Болеет за:
«Спартак»
Чувак только из Локомотива пришёл, знает о чем говорит smirk smirk


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Зенит за десятки миллиардов 10 лет строил свой стадион, чтобы сделать на нем Спартак чемпионом (Спорт-ФМ)
Регистрация: 14.07.2013 [жалоба]
№9 Написал: iDEAD Череповец (Сегодня, 22:27) #
  • +1
  •  (5)

лёлик ты идиот
Регистрация: 29.03.2013 [жалоба]
№8 Написал: Миша Люберцы (Сегодня, 22:27) #
  • +4
  •  (14)
online
Болеет за:
«Спартак»
Провокатор и гнилушка конченная...Только что посмотрел моменты, о которых он говорит : мяч скатывается по груди, рука - верху . И второй : игрок Спартака его не трогает, этот куеплёт завалевается сам . Рядом боковой судья , он все видит и поэтому не реагирует на симуляцию. И эта тварь, хочет играть за сборную ? ...
Регистрация: 10.01.2014 [жалоба]
№7 Написал: fd65 (Сегодня, 22:26) #
  • +4
  •  (10)
Болеет за:
«Спартак»
Сознался, наконец ,хоть кто-то, что паровозов в чемпионы за уши вытянули.... laughing
Регистрация: 3.12.2016 [жалоба]
№6 Написал: SVN (Сегодня, 22:25) #
  • +2
  •  (12)

За симуляцию Ари должно быть стыдно,уже за Локомотив в финале кубка отличился,своим подлым ударом в голову,продолжил и сегодня.
Регистрация: 22.10.2016 [жалоба]
№5 Написал: sparwik53 Виктор (Сегодня, 22:23) #
  • +3
  •  (11)
Болеет за:
«Спартак»
Ари получил гражданство, но это не означат что теперь пальцы в растопырку "Русских бьют", всегда подленький был и остался таким.
Регистрация: 20.03.2014 [жалоба]
№4 Написал: капля никотина Москва (Сегодня, 22:21) #
  • +1
  •  (19)

...и заставляет долбoeбов бодаться головой. Будучи в метре от судьи.

Ибать, реально идиоты
Регистрация: 3.03.2007 [жалоба]
№3 Написал: Lord_Vik Москва (Сегодня, 22:19) #
  • 0
  •  (18)
Болеет за:
«Спартак»
Ослобомжы негодуэ.
Особо ослы, они думали, что вечерок так удачно сложится.
Сосите куец, мрази красносиние
Регистрация: 22.09.2007 [жалоба]
№2 Написал: Ахилл Ульяновск (Сегодня, 22:19) #
  • 0
  •  (14)
Болеет за:
«Спартак»
Пошел вон, фамилия твоя-Лузерман.


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achill. Нас мало, но мы-греки!
Регистрация: 27.04.2017 [жалоба]
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