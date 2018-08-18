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Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
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Ари: судьи всегда помогают московским командам
Нападающий "Краснодара" Ари, получивший красную карточку в матче со "Спартаком" за симуляцию в штрафной соперника и последовавшее за этим неспортивное поведение, остался недоволен судейством главного арбитра встречи Сергея Лапочкина.
"Было трудно играть. Рефери всегда помогают московским командам. Сначала была рука, потом на мне был фол.
Это был очень важный матч для нас. Первый матч на нашем стадионе. Мы играли неплохо, но так бывает", - цитирует Ари Sport24.
"Было трудно играть. Рефери всегда помогают московским командам. Сначала была рука, потом на мне был фол.
Это был очень важный матч для нас. Первый матч на нашем стадионе. Мы играли неплохо, но так бывает", - цитирует Ари Sport24.
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