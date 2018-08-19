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Максим Беляев: теперь мы будем действовать от себя - больше никакой обороны, только агрессия и атака!

Защитник "Арсенала" Максим Беляев поделился впечатлениями от гостевого матча 4-го тура российской Премьер-Лиги с ЦСКА, завершившегося поражением туляков с крупным счетом 0:3.

"Мы немножко робко начали, но потом стали действовать смелее, жестче, агрессивнее.

Закончилось то время, когда "Арсенал» сидел в обороне. Сейчас наступает время, когда мы будем играть смело, агрессивно, на атаку.

Будем отталкиваться от себя, а не от соперника. Это должно положительно повлиять на наши результаты", - цитирует Беляева Sport24.
Теги: Арсенал Тула Беляев
Сегодня, 10:27
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№1 Написал: К.А. Столица (Сегодня, 10:38) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Мы немножко робко начали, но потом стали действовать смелее, жестче, агрессивнее.

за что и поплатились.сидели бы тихо и минуте на 80,может быть,сравняли бы.и доиграли бы в полном составе.


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ЦКГ
Регистрация: 5.02.2010 [жалоба]
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