Валерий Гладилин: Максименко составит конкуренцию Акинфееву в сборной, если продолжит так играть

Бывший полузащитник "Спартака" Валерий Гладилин после победы красно-белых над "Краснодаром" (1:0) отметил игру голкипера красно-белых Александра Максименко."Максименко всего 20 лет, но он уже играет уверенно, без мандража, выручает. Устойчив психологически. Для вратаря – очень ценное качество. 5 игр отыграл на ноль.Да, лишь в Салониках ошибся в одном эпизоде, который и привел к третьему пропущенному мячу. В остальных матчах к нему претензий нет. Если продолжит в том же духе, может и Акинфееву составить конкуренцию в сборной", - сказал Гладилин.