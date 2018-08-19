Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Новости партнеров

Валерий Гладилин: Максименко составит конкуренцию Акинфееву в сборной, если продолжит так играть

Бывший полузащитник "Спартака" Валерий Гладилин после победы красно-белых над "Краснодаром" (1:0) отметил игру голкипера красно-белых Александра Максименко.

"Максименко всего 20 лет, но он уже играет уверенно, без мандража, выручает. Устойчив психологически. Для вратаря – очень ценное качество. 5 игр отыграл на ноль.

Да, лишь в Салониках ошибся в одном эпизоде, который и привел к третьему пропущенному мячу. В остальных матчах к нему претензий нет. Если продолжит в том же духе, может и Акинфееву составить конкуренцию в сборной", - сказал Гладилин.

Спорт-Экспресс
Теги: Спартак Максименко Акинфеев Сборная России
Сегодня, 12:20
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
7
(2)
№7 Написал: cska1971 Москва (Сегодня, 13:28) #
  • 0
  •  (0)
online

Ну почему конкуренция, скорее смена...
Регистрация: 26.01.2007 [жалоба]
№6 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 13:09) #
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Смотрящий
Сейчас Валере объяснят про конкуренцию в сборной! wink

Конечно... confused , как говаривал Андрей Владимирович Червиченко о вопросах селекционной политики: мы слишком подвержены эмоциям, и если футболист вдруг выстрелит, мы сразу возносим его до небес, раздавая авансы. А европейцы просто берут на заметку, и ждут.


--------------------
Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015 [жалоба]
№5 Написал: Санитар для Кутарбы Гагра (Сегодня, 13:05) #
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
«Динамо К»
А как же ЗМС Габулов покоритель Бельгии? smile
Регистрация: 12.07.2018 [жалоба]
№4 Написал: tar-tas Moskwa (Сегодня, 12:36) #
  • +1
  •  (5)
online

Цитата: miktar
Ой, завистливые свиньи..


Ой, дубиноголовые КОЗЛЫ!

Игорю что, замена не требуется?


--------------------
От глупости весь мир оглох, глупец глупцам - пророк и бог!
Регистрация: 15.07.2008 [жалоба]
№3 Написал: nogomyach Россия (Сегодня, 12:36) #
  • 0
  •  (8)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: miktar
Игорь вашего гималаева "кинул" по всем статьям.


Напомни - ка, словоблуд, когда Акинфеев был признан лучшим вратарём мира?


--------------------
Колесница РФС
Регистрация: 23.02.2018 [жалоба]
№2 Написал: Смотрящий Москва (Сегодня, 12:27) #
  • +1
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Сейчас Валере объяснят про конкуренцию в сборной! wink


--------------------
Говорю что думаю.
Думаю, что говорю.
Регистрация: 19.09.2011 [жалоба]
№1 Написал: miktar (Сегодня, 12:26) #
  • -9
  •  (9)

Ой, завистливые свиньи... Всё равно Игорь вашего гималаева "кинул" по всем статьям.
Время ВРАТАРЯ Акинфеева не забудут.
Хоть ..тесь!


--------------------
ЦСКА-Вперёд.Секты хрюнов и придворняг должны сгинуть.
"следитель" сайта, не спи!
Регистрация: 11.11.2007 [жалоба]
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.