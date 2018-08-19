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Александр Егоров: Лапочкин правильно не поставил пенальти в ворота "Спартака"

Глава департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров, комментируя судейство бригады Сергея Лапочкина в матче 4-го тура чемпионата России "Краснодар" – "Спартак", поддержал решение главного судьи игры не наказывать красно-белых пенальти за момент, в котором Квинси Промес боролся с Ари.

- У меня есть вопросы к Сергею (Лапочкину. – Прим.), но они касаются дисциплинарной линии, - начал Егоров. – То есть это касается моментов, где он дал или не дал желтую карточку или, например, в похожих ситуациях дал и не дал штрафной. Такие вопросы у меня к Сергею есть, а что касается глобальных вещей, то претензий нет.

- То есть Лапочкин правильно не наказал пенальти "Спартак"?

- У нас было обсуждение темы наступаний на ноги на сборах. Бывают эпизоды, когда за наступание можно получить и красную. Но если говорить об этом эпизоде, то мы как раз похожий разбирали – когда выпрыгивают два игрока. В момент их приземления они не контролируют свое тело, и один из игроков наступает другому на ногу. В чем здесь фол? Я не могу назвать это даже "фолом по неосторожности". То есть Промес, когда до земли оставалось три сантиметра, не мог остановить ногу или переставить ее. Для меня пенальти – это должно быть какое-то очевидное нарушение. Но здесь Промес никакого нарушения прыжком не сделал, когда они с Ари приземлялись, он не видел соперника и поступить по-другому не могу. Для меня это однозначно не пенальти.

- Какую оценку Лапочкин получил от инспектора?

- Положительную.

"СЭ"
Теги: Спартак Краснодар
Сегодня, 15:37
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(5)
№6 Написал: бородач счётная палата (Сегодня, 17:22) #
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Болеет за:
«Динамо» М
Ту все ясно --Егорову тоже дали немного бензина понюхать...


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за динамо болеет не только столица--за динамо болеет вся граница...
Регистрация: 23.03.2012 [жалоба]
№5 Написал: jeck324 jeck324 (Сегодня, 16:43) #
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  •  (5)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Petrovich.LG
Как я понимая Лапочкин ,это судья персонально для Спартака, поэтому безгрешен. Судите сами.24 раза Лапочкин судил Спартак. В этих матчах 19 раз Спартак выиграл,2 ничьих и только 3 поражения.Или Спартак при судействе Лапочкина летает по полю или ка говорит Мостовой: " Я не сторонник заговора, но очень странно"

Бомжа Мостовой обидел.))


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Странно, что сейчас в избытке всего, а до сих пор на планете есть бомжи.
Регистрация: 17.01.2016 [жалоба]
№4 Написал: Миша Люберцы (Сегодня, 16:29) #
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  •  (6)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: katich5
дeбилы бля, где Промес наступил на ногу, на каком видео эти бакланы усмотрели Промеса ногу на ноге Ари???
Сyка обсуждают сами не зная что.."Проффесионалы" одним словом...
Промес Приземлился на траву, а не на ногу, и встал как вкопанный, а Ари начал цепляться за его ногу и валится на газон, какой в писду пенальти , что там вообще обсуждать?

Вот такие горе - чиновники руководят судейским корпусом. Даже если за один присест хлопнуть 0.5 л коньяка невозможно узреть весь этот бред. Но от куда у него такие видения эпизода, где весь этот его бред, ослочумазая публика может возреть за действительность ? Неужели больше 0.5 ... ? А на самом деле, Ари сродни Дзю : такая же - гнилушка и подонок, где о какой - то совести и стыде, не может быть и речи...Конченые твари....Раньше я играл на первенство МО и за такие действия давали по ебл.у, если ты завалился сам и требуешь пенальти . А сейчас ... ни у кого нет ни стыда, ни совести....
Регистрация: 10.01.2014 [жалоба]
№3 Написал: Petrovich.LG СПб (Сегодня, 16:26) #
  • -3
  •  (7)
Болеет за:
«Зенит»
Как я понимая Лапочкин ,это судья персонально для Спартака, поэтому безгрешен. Судите сами.24 раза Лапочкин судил Спартак. В этих матчах 19 раз Спартак выиграл,2 ничьих и только 3 поражения.Или Спартак при судействе Лапочкина летает по полю или ка говорит Мостовой: " Я не сторонник заговора, но очень странно"
Регистрация: 28.05.2018 [жалоба]
№2 Написал: golden Axe (Сегодня, 16:25) #
  • +3
  •  (7)
online
Болеет за:
«Спартак»
А бомжекони вчера усерались и брызгали слюной..
Регистрация: 1.02.2017 [жалоба]
№1 Написал: К.А. Столица (Сегодня, 16:18) #
  • +3
  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
а про желтую за симуляцию ари че не сказал?


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ЦКГ
Регистрация: 5.02.2010 [жалоба]
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