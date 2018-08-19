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Матч "Крылья Советов" – "Локомотив" посетили 31 652 зрителя

В Самаре в эти минуты проходит матча 4-го тура чемпионата России "Крылья Советов" – "Локомотив".

Как сообщает корреспондент Rusfootball.info, на встрече присутствует 31 652 зрителя.
Теги: Крылья Советов Локомотив
Сегодня, 18:10
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