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Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
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Фернандо об игре против "Динамо": меня не устроит никакой другой результат, кроме победного
Полузащитник "красно-белых" рассказал о своих ожиданиях от дерби с "динамовцами":
- Сейчас мы думаем только о "Динамо", целенаправленно готовимся к дерби. Нас ждет тяжелая игра, которая потребует полной концентрации. Нужно выложиться по максимуму. И физически, и эмоционально. А еще, чтобы победить, нам надо действовать исключительно агрессивно. Потому что лично меня не устроит никакой другой результат, кроме победного, – приводит слова футболиста официальный сайт "Спартака".
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- Сейчас мы думаем только о "Динамо", целенаправленно готовимся к дерби. Нас ждет тяжелая игра, которая потребует полной концентрации. Нужно выложиться по максимуму. И физически, и эмоционально. А еще, чтобы победить, нам надо действовать исключительно агрессивно. Потому что лично меня не устроит никакой другой результат, кроме победного, – приводит слова футболиста официальный сайт "Спартака".
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