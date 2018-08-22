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Фернандо об игре против "Динамо": меня не устроит никакой другой результат, кроме победного

Полузащитник "красно-белых" рассказал о своих ожиданиях от дерби с "динамовцами":

- Сейчас мы думаем только о "Динамо", целенаправленно готовимся к дерби. Нас ждет тяжелая игра, которая потребует полной концентрации. Нужно выложиться по максимуму. И физически, и эмоционально. А еще, чтобы победить, нам надо действовать исключительно агрессивно. Потому что лично меня не устроит никакой другой результат, кроме победного, – приводит слова футболиста официальный сайт "Спартака".

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Теги: Фернандо Спартак Динамо
Сегодня, 15:44
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(5)
№3 Написал: Spartacus1971 (Сегодня, 17:50) #
  • -3
  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Volodia379
Динамо прибивает Спартак на регулярной основе так что надо посмотреть! Игра будет очень тяжелой!


Смешной малый.
Регистрация: 12.02.2013 [жалоба]
№2 Написал: Volodia379 (Сегодня, 17:04) #
  • -2
  •  (10)

Динамо прибивает Спартак на регулярной основе так что надо посмотреть! Игра будет очень тяжелой!
Регистрация: 11.04.2016 [жалоба]
№1 Написал: К.А. Столица (Сегодня, 16:09) #
  • -5
  •  (11)
Болеет за:
«Спартак»
тебя то не устроит,ага.ходит по полю пешком,играть ни хрена не хочет...


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ЦКГ
Регистрация: 5.02.2010 [жалоба]
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