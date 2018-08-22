Фернандо об игре против "Динамо": меня не устроит никакой другой результат, кроме победного

Полузащитник "красно-белых" рассказал о своих ожиданиях от дерби с "динамовцами":- Сейчас мы думаем только о "Динамо", целенаправленно готовимся к дерби. Нас ждет тяжелая игра, которая потребует полной концентрации. Нужно выложиться по максимуму. И физически, и эмоционально. А еще, чтобы победить, нам надо действовать исключительно агрессивно. Потому что лично меня не устроит никакой другой результат, кроме победного, – приводит слова футболиста официальный сайт "Спартака".Читайте по теме: