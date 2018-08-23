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"Ростов" объявил об уходе Евгения Макеева

Защитник "Ростова" Евгений Макеев покинул клуб, сообщает пресс-служба дончан. Контракт был расторгнут по соглашению сторон.

"Мы благодарим Евгения за время проведенное в нашей команде, и желаем успехов в дальнейшей карьере!" - говорится в сообщении.

Теги: Макеев Ростов
Сегодня, 18:21
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(2)
№6 Написал: stepanmlc (Сегодня, 19:00) #
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  •  (5)
online
Болеет за:
«Спартак»
Удачи Жеке, где бы не оказался


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A tutti, Avanti, Massimo Carrera !
Регистрация: 20.01.2010 [жалоба]
№5 Написал: Looka Ростов-на-Дону (Сегодня, 18:52) #
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  •  (1)
Болеет за:
«Ростов»
При чем тут Карпин? Он и до Карпина на лавке сидел...
Цитата: командир
Следующий паршевлюк

А вот это вряд ли. Постоянно в основе. На его фланге Калачев уже, к сожалению, не потянет, а Сергей вполне вписался.


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Не пытайтесь спорить с дебилом. Иначе вы опуститесь до его уровня. Где он задавит вас своим опытом.
Регистрация: 20.06.2008 [жалоба]
№4 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 18:33) #
  • -5
  •  (9)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: liasport433
карпину он и в спартаке не нравился!!

Карпин пророчил ему большое будущее не только в спартаке, но и в сборной, как основного центрального защитника. Великую историю надо хоть немножко почитывать, неуч. confused


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015 [жалоба]
№3 Написал: командир (Сегодня, 18:25) #
  • -7
  •  (7)

Следующий паршевлюк
Регистрация: 7.03.2016 [жалоба]
№2 Написал: Евгений Буров (Сегодня, 18:24) #
  • +2
  •  (2)

не к народным ли заторопился или в Анжи wink
Регистрация: 21.01.2018 [жалоба]
№1 Написал: liasport433 (Сегодня, 18:24) #
  • 0
  •  (6)
online

карпину он и в спартаке не нравился!!
Регистрация: 19.06.2017 [жалоба]
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