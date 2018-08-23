"Ростов" объявил об уходе Евгения Макеева

???



Евгений Макеев покидает Ростов



Контракт между футбольным клубом «Ростов» и защитником Евгением Макеевым расторгнут по соглашению сторон.



Мы благодарим Евгения за время проведенное в нашей команде, и желаем успехов в дальнейшей карьере! pic.twitter.com/3kK1xfiuRq — Football Club Rostov (@rostovfc) August 23, 2018

Защитник "Ростова" Евгений Макеев покинул клуб, сообщает пресс-служба дончан. Контракт был расторгнут по соглашению сторон."Мы благодарим Евгения за время проведенное в нашей команде, и желаем успехов в дальнейшей карьере!" - говорится в сообщении.