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Евгений Луценко: в лицо плевать Ташаеву точно не буду

Нападающий "Динамо" Евгений Луценко перед игрой со "Спартаком" рассказал, как встретит бывшего одноклубника Александра Ташаева.

Напомним, Ташаев летом расторгнул контракт с бело-голубыми и подписал соглашение со "Спартаком".

– Что при встрече скажете Ташаеву?

– На футбольном поле?

– Возможно, на разминке перед матчем.

– Ну, а что я могу сказать? Спрошу у него, как дела, пожелаю ему удачи и обойтись без травм. В лицо плевать ему точно не буду, – сказал Луценко.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Луценко Ташаев Динамо Спартак
Сегодня, 19:07
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№5 Написал: СуперШтангист (Сегодня, 19:29) #
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online
Болеет за:
«Терек»
Луценко наложит кучу в памперс и будет бегать с ней все 90 минут, против легендарнейшего Зобнина у него нет шансов.
Регистрация: 7.05.2017 [жалоба]
№4 Написал: kolyatsaplin (Сегодня, 19:27) #
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online

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Регистрация: 24.08.2018 [жалоба]
№3 Написал: sparwik53 Виктор (Сегодня, 19:27) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
К сожалению, Ташаев травмирован для нас.
Регистрация: 20.03.2014 [жалоба]
№2 Написал: пончевед (Сегодня, 19:13) #
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мудро.как гласит народная мудрость "не плюй в колодец..."быть может,если он проявит себя в этом году и на него обратят внимание в Спартаке,то Ташаев даст ему рекомендацию.и за лям-1.5 купят его.
Регистрация: 6.09.2011 [жалоба]
№1 Написал: love zina in a point (Сегодня, 19:09) #
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  •  (7)

А кто такой этот Луцененко?
Регистрация: 16.08.2018 [жалоба]
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