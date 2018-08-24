Евгений Луценко: в лицо плевать Ташаеву точно не буду

Нападающий "Динамо" Евгений Луценко перед игрой со "Спартаком" рассказал, как встретит бывшего одноклубника Александра Ташаева.Напомним, Ташаев летом расторгнул контракт с бело-голубыми и подписал соглашение со "Спартаком".– На футбольном поле?– Ну, а что я могу сказать? Спрошу у него, как дела, пожелаю ему удачи и обойтись без травм. В лицо плевать ему точно не буду, – сказал Луценко.