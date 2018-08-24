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Сергей Силкин: болельщики "Динамо" никогда не примут ухода Ташаева в "Спартак"
Бывший главный тренер «Динамо» Сергей Силкин в преддверии дерби со «Спартаком» в матче 5-го тура чемпионата России в интервью Rusfootball.info поделился ожиданиями от предстоящей игры.
- Конечно, с нетерпением жду дерби. Такие матчи всегда ждут, потому что они бескомпромиссны. Здесь далеко не всегда можно угадать результат, - приводит слова Силкина корреспондент Rusfootball.info Виктория Яковлева. - Конечно, «Спартак» укомплектован гораздо сильнее. «Динамо» выжимает все из того, что у них имеется в потенциале. Красно-белые ищут оптимальный состав, но пока найти не могут. Динамовцам не до жиру: есть определенная обойма игроков, выходящая на поле, плюс одна-две замены. Вот, наверное, и потенциал команды весь. Но эти игры всегда будут стоять особняком, потому что болельщики всегда на дерби реагируют очень сильно: они могут простить все на свете, лишь бы была одержана победа над «Спартаком». И меня в детстве, когда пришел в динамовскую школу, тоже воспитывали таким образом. Хотя в детском футболе мы тогда больше соперничали с ФШМ.
- Какой представляется игра в матче со «Спартаком»?
- «Динамо», думаю, большое внимание уделит оборонительным действиям. Это не значит, что у самых ворот, а вообще командным действиям в обороне. То есть компактность, подстраховка, футболисты должны располагаться на игровых расстояниях, чтобы не было разрывов. Если так будет складываться, то «Спартаку» придется непросто. Много будет зависеть и от первой ошибки: кто допустит первым грубую ошибку, и если кто-то пропустит гол, игра поменяется. Она уже будет иметь совсем другие очертания. Думаю, что матч должен быть результативным. Я буду очень болеть за «Динамо». Но фаворит при всех делах, конечно, «Спартак».
- Думаете команды забьют много мячей?
- Нет, я в том смысле, что не будет 0:0. Может быть, один, может быть, два или три мяча: как игра сложится. Невозможно на сто процентов предугадать. Нет команд, которые не проигрывают. Бывает такое, что ты создаешь миллион моментов, на голову сильнее оппонента, а у соперника случается какой-то нелепый гол - и результат уже другой. Но результат есть результат, пусть он и необъективный. Если «Спартак» первым забьет, то «Динамо» хочешь или нет, нужно будет больше внимания уделять атакующим действиям. При этом они уже будут немного больше раскрываться. Тогда появятся свободные зоны, а у «Спартака» очень быстрые нападающие... Конечно, динамовцы могут действовать на контратаках. Все зависит от того, как будет складываться игра. Здесь разные варианты развития событий возможны.
- В активе «Динамо» три ничьи и одна победа. Ожидали от команды такого позитивного старта?
- В принципе соперники, с которыми играли в первых трех турах — не самые сильные оппоненты. Можно было и побольше очков набрать. Можно будет судить о возможностях «Динамо» после того, как команда сыграет со «Спартаком», «Краснодаром», «Локомотивом». А они набирали очки в матчах с командами, с которыми должны были набирать.
- В «Спартак» из «Динамо» этим летом перебрался Александр Ташаев. Для болельщиков, чей клуб покинул игрок, уйдя в команду принципиального соперника, такие моменты особенно тяжелы. Согласны?
- Конечно, динамовские болельщики никогда не примут этого. Ташаев перешел в стан непримиримого соперника. И на тех условиях, на которых перешел... Конечно, они обижены. Как его встретит динамовская трибуна? Как обычно, как положено при таких делах (Беседа состоялась до того, как стало известно, что Ташаев из-за травмы не сыграет против «Динамо» - Авт.). Знаю реакцию болельщиков на такие вещи. Как он будет играть? Посмотрим. Непонятно, будет ли вообще — конкуренция в «Спартаке». Тренер решает, кого ставить. Иногда тренер приходит к такому моменту, чтобы не травмировать особо молодого игрока, не ставит.
- Конечно, с нетерпением жду дерби. Такие матчи всегда ждут, потому что они бескомпромиссны. Здесь далеко не всегда можно угадать результат, - приводит слова Силкина корреспондент Rusfootball.info Виктория Яковлева. - Конечно, «Спартак» укомплектован гораздо сильнее. «Динамо» выжимает все из того, что у них имеется в потенциале. Красно-белые ищут оптимальный состав, но пока найти не могут. Динамовцам не до жиру: есть определенная обойма игроков, выходящая на поле, плюс одна-две замены. Вот, наверное, и потенциал команды весь. Но эти игры всегда будут стоять особняком, потому что болельщики всегда на дерби реагируют очень сильно: они могут простить все на свете, лишь бы была одержана победа над «Спартаком». И меня в детстве, когда пришел в динамовскую школу, тоже воспитывали таким образом. Хотя в детском футболе мы тогда больше соперничали с ФШМ.
- Какой представляется игра в матче со «Спартаком»?
- «Динамо», думаю, большое внимание уделит оборонительным действиям. Это не значит, что у самых ворот, а вообще командным действиям в обороне. То есть компактность, подстраховка, футболисты должны располагаться на игровых расстояниях, чтобы не было разрывов. Если так будет складываться, то «Спартаку» придется непросто. Много будет зависеть и от первой ошибки: кто допустит первым грубую ошибку, и если кто-то пропустит гол, игра поменяется. Она уже будет иметь совсем другие очертания. Думаю, что матч должен быть результативным. Я буду очень болеть за «Динамо». Но фаворит при всех делах, конечно, «Спартак».
- Думаете команды забьют много мячей?
- Нет, я в том смысле, что не будет 0:0. Может быть, один, может быть, два или три мяча: как игра сложится. Невозможно на сто процентов предугадать. Нет команд, которые не проигрывают. Бывает такое, что ты создаешь миллион моментов, на голову сильнее оппонента, а у соперника случается какой-то нелепый гол - и результат уже другой. Но результат есть результат, пусть он и необъективный. Если «Спартак» первым забьет, то «Динамо» хочешь или нет, нужно будет больше внимания уделять атакующим действиям. При этом они уже будут немного больше раскрываться. Тогда появятся свободные зоны, а у «Спартака» очень быстрые нападающие... Конечно, динамовцы могут действовать на контратаках. Все зависит от того, как будет складываться игра. Здесь разные варианты развития событий возможны.
- В активе «Динамо» три ничьи и одна победа. Ожидали от команды такого позитивного старта?
- В принципе соперники, с которыми играли в первых трех турах — не самые сильные оппоненты. Можно было и побольше очков набрать. Можно будет судить о возможностях «Динамо» после того, как команда сыграет со «Спартаком», «Краснодаром», «Локомотивом». А они набирали очки в матчах с командами, с которыми должны были набирать.
- В «Спартак» из «Динамо» этим летом перебрался Александр Ташаев. Для болельщиков, чей клуб покинул игрок, уйдя в команду принципиального соперника, такие моменты особенно тяжелы. Согласны?
- Конечно, динамовские болельщики никогда не примут этого. Ташаев перешел в стан непримиримого соперника. И на тех условиях, на которых перешел... Конечно, они обижены. Как его встретит динамовская трибуна? Как обычно, как положено при таких делах (Беседа состоялась до того, как стало известно, что Ташаев из-за травмы не сыграет против «Динамо» - Авт.). Знаю реакцию болельщиков на такие вещи. Как он будет играть? Посмотрим. Непонятно, будет ли вообще — конкуренция в «Спартаке». Тренер решает, кого ставить. Иногда тренер приходит к такому моменту, чтобы не травмировать особо молодого игрока, не ставит.
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