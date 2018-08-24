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Сергей Силкин: болельщики "Динамо" никогда не примут ухода Ташаева в "Спартак"

Сергей Силкин: болельщики "Динамо" никогда не примут ухода Ташаева в "Спартак" Бывший главный тренер «Динамо» Сергей Силкин в преддверии дерби со «Спартаком» в матче 5-го тура чемпионата России в интервью Rusfootball.info поделился ожиданиями от предстоящей игры.

- Конечно, с нетерпением жду дерби. Такие матчи всегда ждут, потому что они бескомпромиссны. Здесь далеко не всегда можно угадать результат, - приводит слова Силкина корреспондент Rusfootball.info Виктория Яковлева. - Конечно, «Спартак» укомплектован гораздо сильнее. «Динамо» выжимает все из того, что у них имеется в потенциале. Красно-белые ищут оптимальный состав, но пока найти не могут. Динамовцам не до жиру: есть определенная обойма игроков, выходящая на поле, плюс одна-две замены. Вот, наверное, и потенциал команды весь. Но эти игры всегда будут стоять особняком, потому что болельщики всегда на дерби реагируют очень сильно: они могут простить все на свете, лишь бы была одержана победа над «Спартаком». И меня в детстве, когда пришел в динамовскую школу, тоже воспитывали таким образом. Хотя в детском футболе мы тогда больше соперничали с ФШМ.

- Какой представляется игра в матче со «Спартаком»?

- «Динамо», думаю, большое внимание уделит оборонительным действиям. Это не значит, что у самых ворот, а вообще командным действиям в обороне. То есть компактность, подстраховка, футболисты должны располагаться на игровых расстояниях, чтобы не было разрывов. Если так будет складываться, то «Спартаку» придется непросто. Много будет зависеть и от первой ошибки: кто допустит первым грубую ошибку, и если кто-то пропустит гол, игра поменяется. Она уже будет иметь совсем другие очертания. Думаю, что матч должен быть результативным. Я буду очень болеть за «Динамо». Но фаворит при всех делах, конечно, «Спартак».

- Думаете команды забьют много мячей?

- Нет, я в том смысле, что не будет 0:0. Может быть, один, может быть, два или три мяча: как игра сложится. Невозможно на сто процентов предугадать. Нет команд, которые не проигрывают. Бывает такое, что ты создаешь миллион моментов, на голову сильнее оппонента, а у соперника случается какой-то нелепый гол - и результат уже другой. Но результат есть результат, пусть он и необъективный. Если «Спартак» первым забьет, то «Динамо» хочешь или нет, нужно будет больше внимания уделять атакующим действиям. При этом они уже будут немного больше раскрываться. Тогда появятся свободные зоны, а у «Спартака» очень быстрые нападающие... Конечно, динамовцы могут действовать на контратаках. Все зависит от того, как будет складываться игра. Здесь разные варианты развития событий возможны.

- В активе «Динамо» три ничьи и одна победа. Ожидали от команды такого позитивного старта?

- В принципе соперники, с которыми играли в первых трех турах — не самые сильные оппоненты. Можно было и побольше очков набрать. Можно будет судить о возможностях «Динамо» после того, как команда сыграет со «Спартаком», «Краснодаром», «Локомотивом». А они набирали очки в матчах с командами, с которыми должны были набирать.

- В «Спартак» из «Динамо» этим летом перебрался Александр Ташаев. Для болельщиков, чей клуб покинул игрок, уйдя в команду принципиального соперника, такие моменты особенно тяжелы. Согласны?

- Конечно, динамовские болельщики никогда не примут этого. Ташаев перешел в стан непримиримого соперника. И на тех условиях, на которых перешел... Конечно, они обижены. Как его встретит динамовская трибуна? Как обычно, как положено при таких делах (Беседа состоялась до того, как стало известно, что Ташаев из-за травмы не сыграет против «Динамо» - Авт.). Знаю реакцию болельщиков на такие вещи. Как он будет играть? Посмотрим. Непонятно, будет ли вообще — конкуренция в «Спартаке». Тренер решает, кого ставить. Иногда тренер приходит к такому моменту, чтобы не травмировать особо молодого игрока, не ставит.
Теги: Силкин Ташаев Динамо Спартак
Сегодня, 20:51
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3
(1)
№3 Написал: robinzen Санкт_Петербург (Сегодня, 21:08) #
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  •  (2)
online
Болеет за:
«Зенит»
я не понимаю. игрок захлтел уйти, он что, свободным агентом был? Если да. то какие вопросы? Если нет - значит, сумма за него Динамо устроила. В чем проблема? Не понимаю.


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По жизни свинка предназначена для забоя. Не в курсе - только само животное.
Регистрация: 24.09.2013 [жалоба]
№2 Написал: СуперШтангист (Сегодня, 21:07) #
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  •  (1)
online
Болеет за:
«Терек»
2,5 болелы не согласятся с переходом, ибо у Динамы больше нет, Силкин забавляет))
Регистрация: 7.05.2017 [жалоба]
№1 Написал: Жорж Милославский Липецк (Сегодня, 20:54) #
  • +2
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Что один Ташаев покинул "Динаму"?Подняли скулёж.....
Регистрация: 20.05.2018 [жалоба]
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