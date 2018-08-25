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Молодёжный состав "Зенита" забил уфимцам 5 мячей

В матче 5-го тура молодёжного первенства борьбы за получилось: "Зенит" разгромил "Уфу" с неприличным для хозяев счётом 5:0. Объект интереса лондонского "Арсенала" Игорь Дивеев участия во встрече не принимал.

Молодежное первенство

5 тур

"Уфа" – "Зенит" 0:5

Голы: Левин, 15, Алоян, 19, 45, Симдякин, 67, Иванов, 87
Теги: Зенит Уфа
Сегодня, 15:00
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№2 Написал: Коля Варкутов (Сегодня, 15:57) #
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народ, недавно нашел уникальный способ как быстро накачать пресс (и другие мышцы) без физических усилий, диет и прочей лабуды. После двух недель использования миостимулятора убрал пивное пузу и начали проступать кубики, подкачал бицепс и ноги, а жена убрала в талии пару сантиметров и сделала красивый живот. Дa и прикoл что нe надo ничeгo дeлать прocтo надeл и включил, этo рeальнo cамый лeнивый и быcтрый cпocоб похудеть и подкaчатьcя, да и стоит копейки. Вот здесь я о нем и вычитал----- https://piar.life/blog
Регистрация: 25.08.2018 [жалоба]
№1 Написал: acetophenon Пискарёвка (Сегодня, 15:01) #
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Болеет за:
«Зенит»
Модный тренд в нынешнем "Зените".
Регистрация: 6.12.2014 [жалоба]
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