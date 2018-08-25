Молодёжный состав "Зенита" забил уфимцам 5 мячей

Молодежное первенство



5 тур



"Уфа" – "Зенит" 0:5



Голы: Левин, 15, Алоян, 19, 45, Симдякин, 67, Иванов, 87

В матче 5-го тура молодёжного первенства борьбы за получилось: "Зенит" разгромил "Уфу" с неприличным для хозяев счётом 5:0. Объект интереса лондонского "Арсенала" Игорь Дивеев участия во встрече не принимал.