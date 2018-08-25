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Москва Локомотив
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Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
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19:39
Владимир Пономарев: ЦСКА постепенно набирает обороты, уже чувствуется, что ребята вот-вот заиграют
Владимир Пономарев: ЦСКА постепенно набирает обороты, уже чувствуется, что ребята вот-вот заиграют
19:29
Фанаты "Динамо" не стали проводить первые пять минут матча со "Спартаком" в тишине в память о Парамонове (6)
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17:08
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16:04
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15:34
Рафинья Алькантара и Пако Алькасер не попали в заявку на игру с "Бетисом" и могут покинуть "Барселону"
Рафинья Алькантара и Пако Алькасер не попали в заявку на игру с "Бетисом" и могут покинуть "Барселону"
11:35
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10:15
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Фабрицио Раванелли: если узнаю, что кто-то из игроков киевского "Арсенала" сливает матчи - убью его (6)
09:39
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Александр Бубнов: в "Спартаке" не забыли, что "Динамо" не позволило им попасть в Лигу чемпионов (5)
Федор Чалов помог ЦСКА добыть ничью в матче с "Рубином"
Завершился матч 5-го тура чемпионата России между "Рубином" и ЦСКА. Нападающий армейцев вышел на замену во втором тайме и забил гол через пять минут, что позволило армейцам добыть ничью.
Чемпионат России
5 тур
"Рубин" – ЦСКА 1:1
Гол: Полоз, 11 - Чалов, 67
"Рубин": Коновалов, Кудряшов, Устинов, Навас, Сорокин, Чико, Камболов, Могилевец (Подберезкин, 85), Коновалов, Полоз (Бухаров, 79), Азмун
ЦСКА: Акинфеев, Чернов, Фернандес, Магнуссон, Бекао, Ефремов, Ахметов (Гордюшенко, 78), Бийол (Бистрович, 38), Влашич, Жамалетдинов (Чалов, 62), Эрнандес
Предупреждения: Бекао, 42, Азмун, 75, Ефремов, 76, Бистрович, 86
Чемпионат России
5 тур
"Рубин" – ЦСКА 1:1
Гол: Полоз, 11 - Чалов, 67
"Рубин": Коновалов, Кудряшов, Устинов, Навас, Сорокин, Чико, Камболов, Могилевец (Подберезкин, 85), Коновалов, Полоз (Бухаров, 79), Азмун
ЦСКА: Акинфеев, Чернов, Фернандес, Магнуссон, Бекао, Ефремов, Ахметов (Гордюшенко, 78), Бийол (Бистрович, 38), Влашич, Жамалетдинов (Чалов, 62), Эрнандес
Предупреждения: Бекао, 42, Азмун, 75, Ефремов, 76, Бистрович, 86
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