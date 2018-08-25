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Федор Чалов помог ЦСКА добыть ничью в матче с "Рубином"

Завершился матч 5-го тура чемпионата России между "Рубином" и ЦСКА. Нападающий армейцев вышел на замену во втором тайме и забил гол через пять минут, что позволило армейцам добыть ничью.

Чемпионат России

5 тур

"Рубин" – ЦСКА 1:1

Гол: Полоз, 11 - Чалов, 67

"Рубин": Коновалов, Кудряшов, Устинов, Навас, Сорокин, Чико, Камболов, Могилевец (Подберезкин, 85), Коновалов, Полоз (Бухаров, 79), Азмун

ЦСКА: Акинфеев, Чернов, Фернандес, Магнуссон, Бекао, Ефремов, Ахметов (Гордюшенко, 78), Бийол (Бистрович, 38), Влашич, Жамалетдинов (Чалов, 62), Эрнандес

Предупреждения: Бекао, 42, Азмун, 75, Ефремов, 76, Бистрович, 86
Теги: Рубин ЦСКА
Сегодня, 18:29
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(1)
№30 Написал: ctdthysqjktym Екатеринбург (Сегодня, 19:02) #
  • -1
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Курбан-байрам удапся только наполовину. И это - нормально.
Регистрация: 30.08.2008 [жалоба]
№29 Написал: MATPOCOB Саратов (Сегодня, 18:55) #
  • +1
  •  (5)
online
Болеет за:
ЦСКА
Федя вышел и нормально сыграл. Прям молодец. Бистрович чот многовато ошибался.
Но команда неплохо сыграла, конечно проседает центр поля, но мы молодцы, даже игра появляется. Молодцы!
Регистрация: 10.10.2006 [жалоба]
№28 Написал: wir sind die besten Санкт-Петербург (Сегодня, 18:53) #
  • +2
  •  (4)
Болеет за:
«Зенит»
Гончаренко знает, что делает...будет у него команда. Бердыев одно и то-же...идет игра, надави всей командой, пока такой ЦСКА можно душить...нет, опять все домой....короче, на коле мочало начинай с начала.
Регистрация: 15.12.2013 [жалоба]
№27 Написал: Борис Гречмак Новокуренск (Сегодня, 18:53) #
  • +2
  •  (4)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: honey
Вратарь в коцне спас от поражения. 1 тайм не видел. Во втором Ефремов был вообще никакой. Из 4 передач только 1 может поймать. Ну и не знает как мяч вперед протолкнуть, каждый раз, вот каждый отдает обратно защите. Чалов очень порадовал.

Сегодня Фернандеса 100% срубили в штрафной Рубина. Ну а Ефремов на левом фланге - это от безнадёги...
Регистрация: 10.05.2015 [жалоба]
№26 Написал: ПавКо Тушино-М (Сегодня, 18:49) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
ЦСКА
Поздравления КББ! хотя его "автобусная история" уже не красит чемп, зато позволяет спокойно плыть по течению турнира - НО, к примеру, найдите отличия с командой Карпина... wink
- в чем перспективы Казани??

Главное: мы стремительно готовимся к ЛЧ - и по составу, и по качеству игры...
-- Ганчаренко просто творит! и это ему явно НЕ хватает игроков, их физ.готовности и опыта smirk
--- Ждем возвращения травмированных!
а там еще ГВК примариновал малийского Напа... + про возможную связку Влашич - Шиман... пока умолчим)))


--------------------
...Истина редко бывает чистой и никогда однозначной...
***
Оскар Уайльд (Oscar Wilde, 1854-1900)
Регистрация: 21.08.2010 [жалоба]
№25 Написал: ffora russia (Сегодня, 18:48) #
  • -4
  •  (4)

футбол с короткими ногами
Регистрация: 24.05.2016 [жалоба]
№24 Написал: Бриг (Сегодня, 18:47) #
  • +1
  •  (5)
Болеет за:
«Краснодар»
Не смогли команды выявить победителя, завершив игру вничью.Рубин вновь не выиграл, а армейцы взяли очко в далеко не простом поединке.Голы не плохие...
Регистрация: 21.11.2016 [жалоба]
№23 Написал: Коляс Благовещенск (Сегодня, 18:45) #
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: honey
Цитата: Коляс
В прошлом матче Чалов и Бистрович отлично сыграли, оба забили и сегодня они в запасе.....................................................
Виктор Михалыч, чё за куйня?

Что-то Бистрович сегодня ошибался много.

А голевая чья? И это с выхода на замену. От Ахметова за матч не дождались.
Регистрация: 12.02.2014 [жалоба]
№22 Написал: KARASS (Сегодня, 18:44) #
  • +3
  •  (5)

Цитата: oukb8071988
посмотрел 5 минут и заплакал

предлагаю всем насладиться игрой Великолепного Спартака!

с 2002 года наблюдаем -результат в истории satisfied
Регистрация: 15.04.2018 [жалоба]
№21 Написал: Кот КБ Матроскин Простоквашино Италия (Сегодня, 18:43) #
  • -7
  •  (11)
Болеет за:
«Спартак»
чуток до пердива...
Регистрация: 27.02.2018 [жалоба]
№20 Написал: cska1971 Москва (Сегодня, 18:42) #
  • +2
  •  (10)

love zina in a point,
Ты дебил!
Регистрация: 26.01.2007 [жалоба]
№19 Написал: pivo69 Германия (Сегодня, 18:40) #
  • 0
  •  (2)
online

Цитата: Spartacus1971

Цитата: pivo69
Очень неплохо поработали команды!
Напряжение было,нерв,заруба...
Думаю,всё-таки больше ЦСКА потерял
2 очка.

По моментам Рубин потерял скорее.


Я про концовочку,концовочка определяет всё...
Регистрация: 7.05.2010 [жалоба]
№18 Написал: love zina in a point (Сегодня, 18:38) #
  • -6
  •  (12)

Неожиданный счет. ЦСКА в этом году в РПЛ не выиграл ни одного матча. Ждал от Курбана большего.
Регистрация: 16.08.2018 [жалоба]
№17 Написал: Павел_2 (Сегодня, 18:38) #
  • +1
  •  (3)
online

Что за беда у Рубина? Может команде поможет квалифицированный психолог?Какая то проблема в психологии
Регистрация: 8.08.2018 [жалоба]
№16 Написал: Брюзга Рязань (Сегодня, 18:37) #
  • 0
  •  (2)

Цитата: Spartacus1971
Азмун это топ игрок,как он владеет мячом,как пасует,бьёт,,нам бы его.


Ну на хрен.
Регистрация: 6.10.2009 [жалоба]
№15 Написал: Гастэряну (Сегодня, 18:37) #
  • +2
  •  (10)

Рубин отскочил, армейская молодежь во втором тайме переиграла казанцев полностью.


--------------------
пищевик - бАмжи мАсковские, у них даже стадиона своего нет.
Регистрация: 25.02.2016 [жалоба]
№14 Написал: SPV Bryansk (Сегодня, 18:37) #
  • -7
  •  (9)
Болеет за:
«Спартак»
Рубин жидко обделался,такое дно отпустил
Регистрация: 2.02.2012 [жалоба]
№13 Написал: Spartacus1971 (Сегодня, 18:36) #
  • +2
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: verhdon27
Позор Рубину!!! Не могли справиться с этим детским садом. Разочаровали и не сделали подарок Бердыеву в день его рождения.


Рубин разве сильнее по составу,ну кроме Азмуна?

Цитата: xxd
Цитата: oukb8071988
посмотрел 5 минут и заплакал

предлагаю всем насладиться игрой Великолепного Спартака!

чую будет пенальти и скандал..))


Как у вас?Нее спасибо не надо.

Цитата: pivo69
Очень неплохо поработали команды!
Напряжение было,нерв,заруба...
Думаю,всё-таки больше ЦСКА потерял
2 очка.


По моментам Рубин потерял скорее.
Регистрация: 12.02.2013 [жалоба]
№12 Написал: Коляс Благовещенск (Сегодня, 18:34) #
  • +2
  •  (4)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: honey
Во втором Ефремов был вообще никакой

Он и в первом был такой же.
Регистрация: 12.02.2014 [жалоба]
№11 Написал: pivo69 Германия (Сегодня, 18:34) #
  • +5
  •  (5)
online

Очень неплохо поработали команды!
Напряжение было,нерв,заруба...
Думаю,всё-таки больше ЦСКА потерял
2 очка.
Регистрация: 7.05.2010 [жалоба]
№10 Написал: Parshin (Сегодня, 18:33) #
  • -4
  •  (4)

Ха-ха-ха-ха-ха..... )))
Регистрация: 30.06.2018 [жалоба]
№9 Написал: honey (Сегодня, 18:33) #
  • +3
  •  (5)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Коляс
В прошлом матче Чалов и Бистрович отлично сыграли, оба забили и сегодня они в запасе.....................................................
Виктор Михалыч, чё за куйня?

Что-то Бистрович сегодня ошибался много.
Регистрация: 5.12.2017 [жалоба]
№8 Написал: Spartacus1971 (Сегодня, 18:33) #
  • -4
  •  (8)
Болеет за:
«Спартак»
Игра понравилась,ничья справедливый результат.Азмун это топ игрок,как он владеет мячом,как пасует,бьёт,,нам бы его.Влашич тоже хорош,сейчас кони наиграют его,а бомжи купят,ведь гинер жмот и банкрот
Регистрация: 12.02.2013 [жалоба]
№7 Написал: verhdon27 ст. Казанская (Сегодня, 18:33) #
  • -2
  •  (10)
Болеет за:
«Ростов»
Позор Рубину!!! Не могли справиться с этим детским садом. Разочаровали и не сделали подарок Бердыеву в день его рождения. Вот поэтому у вас и такая хреновая посещаемость.
Регистрация: 16.05.2017 [жалоба]
№6 Написал: KARASS (Сегодня, 18:33) #
  • -4
  •  (6)

понятно что играть не кем но Жамалетдинов и Ефремов -это просто минус итак что борьба за фнл впереди confused
Регистрация: 15.04.2018 [жалоба]
№5 Написал: xxd (Сегодня, 18:32) #
  • +2
  •  (8)
online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: oukb8071988
посмотрел 5 минут и заплакал

предлагаю всем насладиться игрой Великолепного Спартака!

чую будет пенальти и скандал..))
Регистрация: 6.07.2018 [жалоба]
№4 Написал: honey (Сегодня, 18:32) #
  • +4
  •  (6)
Болеет за:
ЦСКА
Вратарь в коцне спас от поражения. 1 тайм не видел. Во втором Ефремов был вообще никакой. Из 4 передач только 1 может поймать. Ну и не знает как мяч вперед протолкнуть, каждый раз, вот каждый отдает обратно защите. Чалов очень порадовал.
Регистрация: 5.12.2017 [жалоба]
№3 Написал: МАРТ тюмень (Сегодня, 18:32) #
  • +1
  •  (13)
Болеет за:
«Спартак»
ЦСКА будет в Лидерах....а Бухарова "дихлофосные" загубили..
Регистрация: 6.09.2013 [жалоба]
№2 Написал: Коляс Благовещенск (Сегодня, 18:32) #
  • -2
  •  (4)
Болеет за:
ЦСКА
В прошлом матче Чалов и Бистрович отлично сыграли, оба забили и сегодня они в запасе.....................................................
Виктор Михалыч, чё за куйня?
Регистрация: 12.02.2014 [жалоба]
№1 Написал: oukb8071988 Челябинск (Сегодня, 18:31) #
  • -12
  •  (16)
Болеет за:
«Спартак»
посмотрел 5 минут и заплакал

предлагаю всем насладиться игрой Великолепного Спартака!
Регистрация: 24.11.2008 [жалоба]
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