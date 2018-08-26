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Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
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Александр Бубнов: за что Дзюбе деньги платят? Что он такого делает?
Известный футбольный эксперт Александр Бубнов отметил, что не разделяет восторженные отзывы об Артёме Дзюбе после чемпионата мира.
"Меня вообще не цепляет эта истерия после ЧМ. Также мне непонятно, почему за восьмое место людям дают ЗМС и устраивают такую истерию. Меня это не задело, хотя это задело многих людей из других видов спорта.
Дзюба делает то, что он должен делать. За что ему деньги платят? Что такого он делает? Просто выполняет свою работу по профессии. Работа Дзюбы – забивать. Дай бог ему здоровья, чтобы он продолжал это делать", - цитирует Бубнова Sportbox.
"Меня вообще не цепляет эта истерия после ЧМ. Также мне непонятно, почему за восьмое место людям дают ЗМС и устраивают такую истерию. Меня это не задело, хотя это задело многих людей из других видов спорта.
Дзюба делает то, что он должен делать. За что ему деньги платят? Что такого он делает? Просто выполняет свою работу по профессии. Работа Дзюбы – забивать. Дай бог ему здоровья, чтобы он продолжал это делать", - цитирует Бубнова Sportbox.
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