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Александр Бубнов: за что Дзюбе деньги платят? Что он такого делает?

Известный футбольный эксперт Александр Бубнов отметил, что не разделяет восторженные отзывы об Артёме Дзюбе после чемпионата мира.

"Меня вообще не цепляет эта истерия после ЧМ. Также мне непонятно, почему за восьмое место людям дают ЗМС и устраивают такую истерию. Меня это не задело, хотя это задело многих людей из других видов спорта.

Дзюба делает то, что он должен делать. За что ему деньги платят? Что такого он делает? Просто выполняет свою работу по профессии. Работа Дзюбы – забивать. Дай бог ему здоровья, чтобы он продолжал это делать", - цитирует Бубнова Sportbox.
Теги: Бубнов Дзюба Зенит
Сегодня, 01:07
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5
(2)
№5 Написал: Черный Лис (Сегодня, 01:44) #
  • -2
  •  (4)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: utekay
какого куя Бубен блин нужен??

Кто сказал что нужен? Он просто есть, как чиряк на заднице.

Цитата: бородач
Стране нужны херои -- получите и не вякайте ..

да уж, такого хероя как ты только в каком-нибудь гей-борделе и найдешь, мразь мусорская...
Регистрация: 24.04.2018 [жалоба]
№4 Написал: бородач счётная палата (Сегодня, 01:21) #
  • -3
  •  (5)
Болеет за:
«Динамо» М
Стране нужны херои -- получите и не вякайте ..


--------------------
за динамо болеет не только столица--за динамо болеет вся граница...
Регистрация: 23.03.2012 [жалоба]
№3 Написал: utekay Россия (Сегодня, 01:16) #
  • -2
  •  (4)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: bomjik
Тогда у меня вопросы те же, что и в заголовке - тока вместо Дзюбы Бубен...


какого куя Бубен блин нужен???
типа вот


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ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014 [жалоба]
№2 Написал: bomjik Санкт-Петербург (Сегодня, 01:14) #
  • -1
  •  (5)
Болеет за:
«Зенит»
Неужели за ТАКОЕ вью Бубну денег дали!?
Тогда у меня вопросы те же, что и в заголовке - тока вместо Дзюбы Бубен...
Регистрация: 12.08.2012 [жалоба]
№1 Написал: utekay Россия (Сегодня, 01:11) #
  • +1
  •  (5)
Болеет за:
«Зенит»
не платите Дзюбе деньги....
он их сам вазьмёт...гы


--------------------
ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014 [жалоба]
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