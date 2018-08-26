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Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
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Квинси Промес: Москва - красная (10)
Квинси Промес: Москва - красная (10)
Квинси Промес заинтересовал "Монако", "Севилью" и "Бенфику"
Нападающий московского "Спартака" Квинси Промес может сменить клуб этим летом, сообщает elfvoetbal.nl.
"Монако", "Севилья" И "Бенфика" попробуют подписать игрока до закрытия трансферного окна. Ранее сообщалось, что на игрока претендует "Милан", но в Италии трансферное окно уже закрылось.
"Монако", "Севилья" И "Бенфика" попробуют подписать игрока до закрытия трансферного окна. Ранее сообщалось, что на игрока претендует "Милан", но в Италии трансферное окно уже закрылось.
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