Квинси Промес заинтересовал "Монако", "Севилью" и "Бенфику"

Нападающий московского "Спартака" Квинси Промес может сменить клуб этим летом, сообщает elfvoetbal.nl."Монако", "Севилья" И "Бенфика" попробуют подписать игрока до закрытия трансферного окна. Ранее сообщалось, что на игрока претендует "Милан", но в Италии трансферное окно уже закрылось.