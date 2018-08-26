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Квинси Промес заинтересовал "Монако", "Севилью" и "Бенфику"

Нападающий московского "Спартака" Квинси Промес может сменить клуб этим летом, сообщает elfvoetbal.nl.

"Монако", "Севилья" И "Бенфика" попробуют подписать игрока до закрытия трансферного окна. Ранее сообщалось, что на игрока претендует "Милан", но в Италии трансферное окно уже закрылось.
Теги: Промес Монако Бенфика Севилья Спартак
Сегодня, 15:03
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(1)
№18 Написал: Александр из Тюмени Тюмень (Сегодня, 16:54) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Это не те клубешники кто может купить Промесса, а Монако еще не отбила бабки за Головина, это сообщение лысая утка и не более.
Регистрация: 6.02.2018 [жалоба]
№17 Написал: Евгений Буров (Сегодня, 16:40) #
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как та невеста -каждый пробует хвалит а за муж не берет аГоловин уже там да за тридцатку stuck_out_tongue_closed_eyes
Регистрация: 21.01.2018 [жалоба]
№16 Написал: Frankenstein (Сегодня, 16:12) #
  • -3
  •  (13)
Болеет за:
«Спартак»
У бомжеконской швали разрывает дымоходы от новостей про Антоху
Регистрация: 3.08.2016 [жалоба]
№15 Написал: anonymous (Сегодня, 16:11) #
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Цитата: Blessing
Цитата: Кир Мяс
пускай лучше Дзюбу покупают

Он им не по карману, с их возможностями только промесы какие-нибудь..

брось ты, кулб из чемпионшипа может Промеса купить за 5 лямов, хотя Промес не пойдёт Спартак же в ЛЧ... ой о чём это я?
Регистрация: 8.01.2017 [жалоба]
№14 Написал: sysoeff.dim Дятьково (Сегодня, 16:10) #
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Болеет за:
«Спартак»
а что Том Круз не востребован,хоть бы в аренду хто назвался,на роль второго плана...


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Когда мы едины,мы непобедимы!!!
Регистрация: 13.11.2013 [жалоба]
№13 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 16:05) #
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  •  (13)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Кир Мяс
пускай лучше Дзюбу покупают

Он им не по карману, с их возможностями только промесы какие-нибудь..


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015 [жалоба]
№12 Написал: Кот КБ Матроскин Простоквашино Италия (Сегодня, 15:43) #
  • -3
  •  (13)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: anonymous
какой год он уже кого то интересует? laughing

может хоть тебя ЦЛКА продаст в Турцию,
будешь там флейтировать smile
Регистрация: 27.02.2018 [жалоба]
№11 Написал: Koman4 Приморье (Сегодня, 15:29) #
  • -1
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
Да пусть уже идет, все равно уже через пень колоду играет.
Регистрация: 6.02.2008 [жалоба]
№10 Написал: anonymous (Сегодня, 15:29) #
  • -7
  •  (11)

какой год он уже кого то интересует? laughing
Регистрация: 8.01.2017 [жалоба]
№9 Написал: oksva Спб (Сегодня, 15:26) #
  • +3
  •  (9)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Lana Del Andrey
ну сё, забил с пенки никакущему Динамо - все гранды европейского футбола резко активизировались laughing

Ты забыл добавить - с " левой " пенки и что это " договорняк " , да ?


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За Россию , за Спартак !
Регистрация: 22.08.2016 [жалоба]
№8 Написал: Lana Del Andrey Rostov-on-Don (Сегодня, 15:22) #
  • -3
  •  (13)
online
Болеет за:
«Ростов»
ну сё, забил с пенки никакущему Динамо - все гранды европейского футбола резко активизировались laughing
Регистрация: 3.05.2014 [жалоба]
№7 Написал: Черный Лис (Сегодня, 15:20) #
  • -6
  •  (8)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Кир Мяс
пускай лучше Дзюбу покупают

Дзюба им не по карману
Регистрация: 24.04.2018 [жалоба]
№6 Написал: Кот КБ Матроскин Простоквашино Италия (Сегодня, 15:19) #
  • 0
  •  (12)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: sraptakpain
конец тут будет одинаковый relaxed

конец у одноразовых один - ФНЛ
Регистрация: 27.02.2018 [жалоба]
№5 Написал: bomjik Санкт-Петербург (Сегодня, 15:17) #
  • +5
  •  (11)
online
Болеет за:
«Зенит»
На хер всех! Пущай Антоха в ЧР пылит!
С сильным Спартаком интереснее биться!
Регистрация: 12.08.2012 [жалоба]
№4 Написал: Кир Мяс (Сегодня, 15:16) #
  • -1
  •  (9)

пускай лучше Дзюбу покупают
Регистрация: 20.04.2016 [жалоба]
№3 Написал: sraptakpain Кукуево (Сегодня, 15:12) #
  • +2
  •  (14)
Болеет за:
«Шинник»
Цитата: ljubljana
Цитата: tantara
ишаки гоу гоу

известный писатель Хэмингуэй страдал манией преследования.Но у него это оказалось правдой - спецслужбы за ним следили.а вот у тебя везде кони...тебя в детстве конь трахнул что ли?видимо это уже фобия

Тот еще и застрелился в конце.так что будем надеяться конец тут будет одинаковый relaxed
Регистрация: 7.09.2015 [жалоба]
№2 Написал: ljubljana Over here (Сегодня, 15:10) #
  • +6
  •  (20)

Цитата: tantara
ишаки гоу гоу

известный писатель Хэмингуэй страдал манией преследования.Но у него это оказалось правдой - спецслужбы за ним следили.а вот у тебя везде кони...тебя в детстве конь трахнул что ли?видимо это уже фобия
Регистрация: 1.02.2016 [жалоба]
№1 Написал: tantara Уфа (Сегодня, 15:04) #
  • -6
  •  (14)
online

ишаки гоу гоу


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Tofik:Действительно, где еще можно уединиться с девушкой, как не на трибуне во время матча ЦСКА .
Регистрация: 2.06.2012 [жалоба]
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