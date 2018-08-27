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Владимир Рыков о голе в дерби: я не первый раз так проверяю вратарей

Владимир Рыков о голе в дерби: я не первый раз так проверяю вратарей

Защитник московского "Динамо", который забил единственный гол своей команды в дерби против "Спартака", рассказал о том, что он не редко пробует поразить ворота соперников дальними ударами:

- Увидел, что вратарь "Спартака" далеко вышел из ворот, и решил пробить. Я уже не первый раз так проверяю голкиперов. Если помните, в прошлом сезоне примерно с такой же дистанции пробивал по воротам тульского "Арсенала", но тогда Левашов успел вытащить. А в этот раз повезло, и мяч залетел в ворота, - приводят слова защитника "Известия".

Рыков уже забивал "Спартаку" со сверхдальней дистанции. Тогда в воротах был Песьяков (видео)
Теги: Рыков Спартак Динамо
Сегодня, 08:42
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