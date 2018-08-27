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ЦСКА близок к покупке нападающего

ЦСКА близок к покупке нападающего

Московский ЦСКА, по информации Nikkansports.com, совсем скоро подпишет ещё одного футболиста. Речь идет о нападающем "Вегалта Сендай" Такумы Нисимуры. По информации издания, 21-летний форвард в ближайшее время отправится в Россию для прохождения медицинского осмотра, после чего подпишет с армейцами долгосрочный контракт.

В нынешнем сезоне высшей лиги Японии футболист провел 24 матча, забил 11 мячей и сделал 1 голевую передачу.

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Теги: ЦСКА Гончаренко Нисимура сборная Японии
Сегодня, 09:49
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№6 Написал: GS Москва (Сегодня, 10:12) #
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Егор Фиолетов,
Хонда действительно был очень полезен в ЧР и Евролигах, но переоценил свои перспективы в Европе и перестал выкладываться за ЦСКА. Гинер прокинулся с его продажей. Похоже на то, что сейчас происходит с Промесом.
Регистрация: 22.09.2009 [жалоба]
№5 Написал: Егор Фиолетов (Сегодня, 10:05) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Grindor
зато сколько пользы принес

Видно, так дофига нанес. что Гиенер провожал его добрым, ласковым словом. Еще раз, ишакевич, байки такие - трави в своем табуне, они только для ослов пролезут


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Из музыкальных инструментов - играю только на нервах
Регистрация: 27.08.2018 [жалоба]
№4 Написал: tiki Москва (Сегодня, 10:01) #
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online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Grindor
Zaraza, Хонду мы тоже не знали, пока он к нам не приехал. зато сколько пользы принес

соглашусь, но Хонда до этого в европе уже поиграть успел, а тут напрямую из Японии


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Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010 [жалоба]
№3 Написал: MAG554 UdSSR (Сегодня, 09:54) #
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  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
Хонда номер два
Регистрация: 21.12.2010 [жалоба]
№2 Написал: Grindor (Сегодня, 09:53) #
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online

Zaraza, Хонду мы тоже не знали, пока он к нам не приехал. зато сколько пользы принес
Регистрация: 17.02.2016 [жалоба]
№1 Написал: Zaraza Далеко (Сегодня, 09:52) #
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  •  (5)
online

необычный выбор рынка...откровенно говоря не знаю такого игрока вовсе
Регистрация: 7.09.2015 [жалоба]
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