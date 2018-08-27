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"Севилья" готова заплатить 20 миллионов за Промеса

"Севилья" готова заплатить 20 миллионов за Промеса

По информации "Спорт-Экспресса", испанская "Севилья" готова заплатить за лидера "красно-белых" запрашиваемую сумму, которая составляет 20 миллионов евро.

"Монако" и "Бенфика", которые изданием ELF Voetbal также назывались среди претендентов на Промеса, по информации российского источника, не заинтересованы в услугах игрока.

СМИ: "Спартак" хочет 20 млн евро за Промеса

"Монако" не ведет переговоры по Промесу

Фото: spartakworld.ru
Теги: Спартак Промес Севилья
Сегодня, 18:27
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(2)
№11 Написал: SPV 77 Брянск (Сегодня, 19:13) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Гастэряну
а Севилья то в курсе?

Главное что валенок Гастрит откомментировал
Регистрация: 14.03.2018 [жалоба]
№10 Написал: yuri II Там, за облаками (Сегодня, 19:09) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Так, с Монако закончили.
С Севильей начали.
Успеют ли сегодня закончить с Севильей и запустить с Бенфикой?
Регистрация: 12.03.2018 [жалоба]
№9 Написал: Ssakoll2 Столица Российской Империи (Сегодня, 19:02) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Ну, будет там днищам всяким забивать, болам лизать и татуху в виде значка Бэтмана сделает.
Регистрация: 28.01.2016 [жалоба]
№8 Написал: Visio Санкт-Петербург (Сегодня, 18:59) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Стоит то оно стоит, да вот только ни кто его не покупает( сено )
Регистрация: 17.05.2015 [жалоба]
№7 Написал: maradona72 Буэнос-Айрес (Сегодня, 18:56) #
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online

Цитата: бородач
Опять утка - кому он на куй нужен -- в топ клубах он огромный нуляга...на ферме его место..


Дядя Саня, цены на соляру не жмут рейтузы?


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Tofik:Действительно, где еще можно уединиться с девушкой, как не на трибуне во время матча ЦСКА .
Регистрация: 20.01.2008 [жалоба]
№6 Написал: igorspartak Тверь (Сегодня, 18:52) #
  • -3
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: бородач
Опять утка - кому он на куй нужен -- в топ клубах он огромный нуляга...на ферме его место..

мусорок попа зажила?


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Вера.Россия и "Спартак"
Регистрация: 7.02.2012 [жалоба]
№5 Написал: Гастэряну (Сегодня, 18:49) #
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Цитата: Odyssey
пакуйте

некондиционный товар упаковкой не скроешь.


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пищевик - бАмжи мАсковские, у них даже стадиона своего нет.
Регистрация: 25.02.2016 [жалоба]
№4 Написал: Odyssey Санкт-Петербург (Сегодня, 18:47) #
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
«Зенит»
продано, пакуйте
Регистрация: 27.08.2008 [жалоба]
№3 Написал: Гастэряну (Сегодня, 18:35) #
  • 0
  •  (8)

а Севилья то в курсе?


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пищевик - бАмжи мАсковские, у них даже стадиона своего нет.
Регистрация: 25.02.2016 [жалоба]
№2 Написал: FedorFedorych Ладыжин (Сегодня, 18:34) #
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  •  (13)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: бородач
Опять утка - кому он на куй нужен -- в топ клубах он огромный нуляга...на ферме его место..


Хорошо он тебе вставил, вон как тебя крючит.
Регистрация: 18.02.2012 [жалоба]
№1 Написал: бородач счётная палата (Сегодня, 18:31) #
  • -3
  •  (13)
Болеет за:
«Динамо» М
Опять утка - кому он на куй нужен -- в топ клубах он огромный нуляга...на ферме его место..


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за динамо болеет не только столица--за динамо болеет вся граница...
Регистрация: 23.03.2012 [жалоба]
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