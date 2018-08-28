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Андрей Кобелев: это нонсенс, что в «Динамо» решения принимают чужие клубу люди

Андрей Кобелев: это нонсенс, что в «Динамо» решения принимают чужие клубу люди

Бывший тренер "Динамо" Андрей Кобелев поделился мнением насчет ситуации, которая сложилась в стане "бело-голубых":

- Ситуация с дублем "Динамо", где сейчас два главных тренера? Это поразительно… Непонятно, кто же принимает все эти решения и с чем они связаны. Насколько я понял из прессы, сам Хохлов недоволен перестановками в дубле, тем, что с ним не советовались. И это удручает. А то, что иногда в «Динамо» творятся необъяснимые вещи, для меня не новость.

- Отстраненный от дубля Николай Ковардаев заявил, что инициатива исходила от заместителя гендиректора «Динамо» Романа Широкова, который вмешивался в его работу. Имеет он на это право?

- Нет, конечно. Сам я никому не позволял вмешиваться в мою работу. И вообще не понимаю, как в «Динамо» появляются люди, никогда не имевшие никакого отношения к клубу. Для меня это нонсенс, - передает слова специалиста "Советский Спорт"

Широков против Хохлова: что происходит в «Динамо»?

фото: prosports.kz
Теги: Кобелев Динамо Хохлов Широков
Сегодня, 10:37
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(2)
№4 Написал: Гастэряну (Сегодня, 11:22) #
  • +1
  •  (3)

Цитата: Пивовед

толерантность,понимаешь, глобализация и всё такое.

теперь понятно почему в пищевике около десятка негров числится


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пищевик - бАмжи мАсковские, у них даже стадиона своего нет.
Регистрация: 25.02.2016 [жалоба]
№3 Написал: mao555 (Сегодня, 10:52) #
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
«Барселона»
"Это поразительно"- хватит пургу-то гнать.Всё ты прекрасно понимал и понимаешь в кулуарах. А на публике, сразу :"непонятно". Ага-ага))


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mao
Регистрация: 20.09.2016 [жалоба]
№2 Написал: yanus0407 Санкт - Петербург (Сегодня, 10:51) #
  • +4
  •  (8)
Болеет за:
«Зенит»
Пивовед,
прекращай пить пиво - мозги совсем атрофировались...


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Пока мы едины - мы непобедимы!!!
Регистрация: 31.10.2009 [жалоба]
№1 Написал: Пивовед Кёнигсбергщина (Сегодня, 10:45) #
  • -9
  •  (15)
Болеет за:
«Спартак»
И вообще не понимаю, как в «Динамо» появляются люди, никогда не имевшие никакого отношения к клубу. Для меня это нонсенс


ой, да ладно..
толерантность,понимаешь, глобализация и всё такое..

в Зене вообще на конского Семака, как на Мессию, молятся ..


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Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015 [жалоба]
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