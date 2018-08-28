Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Новости партнеров

Александр Егоров: у Вилкова отрицательная оценка

Александр Егоров: у Вилкова отрицательная оценка

Руководитель департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров рассказал о том, что судья матча "Енисей" - "Крылья Советов" Михаил Вилков получил неудовлетворительную оценку, а также признал в матче "Рубин" - ЦСКА в пользу "армейцев" следовало поставить пенальти:

- Вилков? Михаил провел не лучший свой матч. Оценка у него отрицательная. На 14 минуте арбитр обязан был назначить пенальти за игру рукой Ятченко. У Кичина была пограничная ситуация. Еще чуть и была бы красная карточка. Самое обидное, что он не показал карточку. В такой ситуации классный арбитр должен показать горчичник. По идее, нужно было ставить штрафной и показ желтую карточку Обрадовичу за движение рукой. Может где-то игрок "Крыльев" зацепил рукой, но из-за этого захвата Обрадович не потерял в скорости. А после того, как он попал в лицо рукой – нужно было давать карточку.

– В матче "Рубин" – ЦСКА был спорный момент по Фернандесу в штрафной. Как прокомментируете?

– Арбитр ошибся. Слава Фернандеса сыграла против него. По всей видимости, Виталий Мешков держал в голове этот момент. Не поверил, - передает слова Егорова "Спорт-Экспресс"

"Енисей" - "Крылья Советов": Вилков удалил полузащитника гостей Ланина

Андрей Тихонов: судья - безобразие просто. Устроили панибратство, друзья-товарищи (видео)

Александр Егоров: Тихонов везде своего сына таскает - не надо мне про родственные связи говорить

фото: championat.com
Теги: Енисей Крылья Советов Рубин ЦСКА
Сегодня, 14:22
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
2
(1)
№2 Написал: GS Москва (Сегодня, 14:33) #
  • +1
  •  (1)

Вилков внаглую перекашивает результаты матчей. Давно пора было его навсегда от судейства отстранить.
Регистрация: 22.09.2009 [жалоба]
№1 Написал: kruga (Сегодня, 14:27) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Спартак»
что теперь? Переиграем матчи? Вернем третий гол Спартаку и отменил желтую Адриано?
Какой толк то от твоих слов?


--------------------
Спартак навсегда!
Регистрация: 4.12.2009 [жалоба]
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.