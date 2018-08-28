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ЦСКА подарит школьникам билеты на матч с "Уралом"

ЦСКА подарит билеты на матч 6-го тура чемпионата России против "Урала" школьникам до 10 лет.

"Отметь День знаний на футболе! 1 сентября уже близко. По случаю праздника, который в этом году совпал с домашним матчем армейцев, мы дарим всем школьникам в возрасте до 10 лет (включительно) билеты на матч ЦСКА - "Урал"! Бесплатные билеты в сектора 500, 501 и 502 можно получить в кассах стадиона на 3-й Песчаной (окно №2), предъявив свидетельство о рождении ребенка. В этом же окне родители смогут приобрести билеты для себя", - говорится в сообщении.
Теги: ЦСКА
Сегодня, 16:21
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