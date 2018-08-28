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"Севилья" предлагает за Промеса 20 миллионов евро, "Спартак" требует 25 миллионов

"Севилья" ведёт переговоры со "Спартаком" по трансферу полузащитника Квинси Промеса.

Как сообщает EFE, испанский клуб готов заплатить за 26-летнего игрока сборной Нидерландов 20 миллионов евро, однако "Спартак" планирует выручить с продажи футболиста 25 миллионов евро. "Севилья" хочет заключить с Промесом четырехлетний контракт. Переговоры между клубами завершатся в ближайшие сутки.

Промес перешёл в "Спартак" в 2014 году.
Теги: Промес Севилья Спартак Трансферы
Сегодня, 21:25
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(1)
№11 Написал: Батька (Сегодня, 22:16) #
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online

Будет жаль если уйдет ....но он многое сделал за эти годы и пожелаю ему успехов !!!
Регистрация: 9.09.2016 [жалоба]
№10 Написал: Romella Красноярск (Сегодня, 22:08) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: anonymous
не поверю, что Федун за 20 лямов этого негритенка не отдаёт, может просто никто не даёт?

Юве не поддался провокациям по головину,пришлось проделать гинеру ещё одну махинацию через монако...здесь вдруг нарисовался больничный лист..хопа..и он в цкг
Надеюсь,Промес останется и не подведет команду..
Регистрация: 14.12.2011 [жалоба]
№9 Написал: GS Москва (Сегодня, 21:53) #
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Цитата: tar-tas
А скока платить будут? Квинс что, идиот, семейный бюджет ополовинивать.

Надо полагать, на кормежку семье уже заработал. Имеет право на более мягкую и теплую травку перелететь. У нас же скоро зимец наступит.
Регистрация: 22.09.2009 [жалоба]
№8 Написал: anonymous (Сегодня, 21:52) #
  • -1
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online

не поверю, что Федун за 20 лямов этого негритенка не отдаёт, может просто никто не даёт?
Регистрация: 8.01.2017 [жалоба]
№7 Написал: tar-tas Moskwa (Сегодня, 21:47) #
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  •  (1)

А скока платить будут? Квинс что, идиот, семейный бюджет ополовинивать.


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От глупости весь мир оглох, глупец глупцам - пророк и бог!
Регистрация: 15.07.2008 [жалоба]
№6 Написал: P.V. МОбл (Сегодня, 21:40) #
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  •  (6)
Болеет за:
ЦСКА
уже и 15шка потолок , сдулся


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ЦСКА
Регистрация: 14.03.2008 [жалоба]
№5 Написал: Санитар для Кутарбы Гагра (Сегодня, 21:32) #
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  •  (8)
Болеет за:
«Динамо К»
Цитата: Skyline
сторгуются. на 22

smile нет. нет и нет-20+холодильник "розенлев"+путевка в Болгарию для спартаковского динозавра Симоняна..
Регистрация: 12.07.2018 [жалоба]
№4 Написал: XUMKA мос.обл (Сегодня, 21:32) #
  • -2
  •  (4)
Болеет за:
«Химки»
Отдать и не париться
Регистрация: 14.09.2010 [жалоба]
№3 Написал: капля никотина Москва (Сегодня, 21:31) #
  • 0
  •  (4)

Да пошли бы они наxyй.

Или Роша вышел таки из анабиоза??? Вместе с Ханни.
Регистрация: 3.03.2007 [жалоба]
№2 Написал: Skyline СПБ (Сегодня, 21:27) #
  • -3
  •  (5)
Болеет за:
«Зенит»
сторгуются. на 22


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Манчини в отставку
Регистрация: 23.05.2007 [жалоба]
№1 Написал: Spartacus1971 (Сегодня, 21:26) #
  • +2
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Хмм,интересно.
Регистрация: 12.02.2013 [жалоба]
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