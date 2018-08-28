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Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
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"Севилья" предлагает за Промеса 20 миллионов евро, "Спартак" требует 25 миллионов
"Севилья" ведёт переговоры со "Спартаком" по трансферу полузащитника Квинси Промеса.
Как сообщает EFE, испанский клуб готов заплатить за 26-летнего игрока сборной Нидерландов 20 миллионов евро, однако "Спартак" планирует выручить с продажи футболиста 25 миллионов евро. "Севилья" хочет заключить с Промесом четырехлетний контракт. Переговоры между клубами завершатся в ближайшие сутки.
Промес перешёл в "Спартак" в 2014 году.
Как сообщает EFE, испанский клуб готов заплатить за 26-летнего игрока сборной Нидерландов 20 миллионов евро, однако "Спартак" планирует выручить с продажи футболиста 25 миллионов евро. "Севилья" хочет заключить с Промесом четырехлетний контракт. Переговоры между клубами завершатся в ближайшие сутки.
Промес перешёл в "Спартак" в 2014 году.
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