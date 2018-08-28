"Севилья" предлагает за Промеса 20 миллионов евро, "Спартак" требует 25 миллионов

"Севилья" ведёт переговоры со "Спартаком" по трансферу полузащитника Квинси Промеса.Как сообщает EFE, испанский клуб готов заплатить за 26-летнего игрока сборной Нидерландов 20 миллионов евро, однако "Спартак" планирует выручить с продажи футболиста 25 миллионов евро. "Севилья" хочет заключить с Промесом четырехлетний контракт. Переговоры между клубами завершатся в ближайшие сутки.Промес перешёл в "Спартак" в 2014 году.