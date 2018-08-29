Главный тренер "Севильи": Промес впишется в команду, если будет жертвовать собой ради нее

Главный тренер "Севильи" Пабло Мачин прокомментировал информацию о том, что его команда может подписать нападающего "Спартака" Квинси Промеса и хавбека "Жироны" Кристиана Порту."Это хорошие футболисты. Они впишутся в команду, если будут жертвовать собой ради нее. Если футболисты готовы работать на команду, то они мне подходят", - цитирует Мачина Marca.Промес выступает за "Спартак" с 2014 года.