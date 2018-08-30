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Трансфер Промеса в "Севилью" может сорваться

Трансфер Промеса в "Севилью" может сорваться

Вопрос с трансфером нападающего "Спартака" Квинси Промеса в "Севилью" не решен. Вероятность того, что голландец останется в Москве, стала выше.

Игрок не полетел в Европу на медосмотр по причине того, что личный контракт футболиста пока что не согласован. "Севилья" не готова повышать гонорар футболиста, максимум, предложенный испанским клубом, составляет 3 миллиона евро.

Решение по трансферу сейчас зависит именно от футболиста, - сообщает "Спорт-Экспресс"

фото: futbolnews.ru

Квинси Промес: следую за своей мечтой

СМИ: Промес может стать одним из самых высокооплачиваемых игроков "Севильи"
Теги: Промес Спартак Севилья
Сегодня, 11:07
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24
(5)
№24 Написал: Schweinsteiger (Сегодня, 12:36) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
рано бомжи радоваться начали))


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Кепончег УЕФА
Регистрация: 5.11.2010 [жалоба]
№23 Написал: Гастэряну (Сегодня, 12:33) #
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online

Цитата: К.А.
не такие дилетанты как в монаке?

в Монако спецы еще лучше, они вариант с промесом даже и не рассматривали
Регистрация: 25.02.2016 [жалоба]
№22 Написал: афанасий Воронежская обл. (Сегодня, 12:16) #
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Болеет за:
«Факел»
Цитата: Тамбовский волк
Думаю, что ему надо ехать!

Не правильно думаешь. Нужно думать со стороны себя или российского клуба, а не со стороны неруся, который уже завтра забудет все что его связывало с РФ (куча примеров тому подтверждение)
Правильно думать так: "Думаю, что его пора продавать так как пользы Спартаку он больше не принесет"


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Я не работаю на "Дожде", не проповедую верующим
Регистрация: 30.12.2009 [жалоба]
№21 Написал: Тамбовский волк Тамбов (Сегодня, 12:03) #
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Болеет за:
«Спартак»
Думаю, что ему надо ехать!
Регистрация: 3.05.2018 [жалоба]
№20 Написал: gall77 Северо-Запад (Сегодня, 12:02) #
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Он уже слетал в Европу, не врите


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FC Darmstadt 98
Регистрация: 29.01.2009 [жалоба]
№19 Написал: К.А. Столица (Сегодня, 12:00) #
  • -5
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online
Болеет за:
«Спартак»
Гастэряну,
не такие дилетанты как в монаке? smile


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ЦКГ
Регистрация: 5.02.2010 [жалоба]
№18 Написал: Гастэряну (Сегодня, 11:59) #
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  •  (5)
online

похоже в Севилье здравомыслящие спецы и реально оценили его уровень.
Регистрация: 25.02.2016 [жалоба]
№17 Написал: Sergeevich (Сегодня, 11:57) #
  • 0
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А как же мечта? smirk
Регистрация: 26.09.2015 [жалоба]
№16 Написал: Akcent812 Санкт-Петербург (Сегодня, 11:54) #
  • +2
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Болеет за:
«Зенит»
следуя за мечтой уперся в личку)..бывает
Регистрация: 27.08.2018 [жалоба]
№15 Написал: пушкин спб (Сегодня, 11:46) #
  • -3
  •  (7)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: trent
ну если там мечта, то надо идти...

Да уж, решил мечту купить, а останется у разбитого корыта, с желудями.


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У нас в стране два чемпиона, один настоящий, второй спартак.
Регистрация: 14.11.2012 [жалоба]
№14 Написал: Koman4 Приморье (Сегодня, 11:45) #
  • -2
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Не, не, не!Проводили уже, пусть едет!
Регистрация: 6.02.2008 [жалоба]
№13 Написал: trent (Сегодня, 11:44) #
  • -2
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
ну если там мечта, то надо идти...


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Спартак - навсегда!!!!
Регистрация: 20.03.2012 [жалоба]
№12 Написал: SVN (Сегодня, 11:42) #
  • -3
  •  (3)

Цитата: tiki
Цитата: shtnk19
Ну и отлично:)

ничего плохого в его адрес не скажу
но для Спартака лучше продать сейчас, если тут вопрос именно в деньгах, так как он может выбрать их. остаться в клубе и начать уже свой регресс
пока дают деньги (немалые) - лучше что бы он согласился

Я не вижу что он стал играть хуже,он играет с тем же рвением,просто все всегда ждут от него много голов,но бывают неудачные матчи,статистика у него всегда в порядке.Он любит Спартак,и это самое главное.А Федун будет дураком,продав Квинси за 20.млн,он стоит в два раза больше.Тем более ослаблять команду в конце трансферного окна.
Регистрация: 22.10.2016 [жалоба]
№11 Написал: GS Москва (Сегодня, 11:40) #
  • -1
  •  (3)

Даже если останется, вряд ли хорошо сыграет с Зенитом, башка сейчас другим занята. Напоминает ситуацию с Глушаком в начале прошлого сезона, когда новый контракт выбивал, а играть после этого так и не стал.

Осто3.14здело, что футбольные новости в основном стали напоминать биржевые котировки ООО "Рога и копыта".
Регистрация: 22.09.2009 [жалоба]
№10 Написал: Сибирячок (Сегодня, 11:33) #
  • -1
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Уговорить срочно
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
№9 Написал: Ssakoll2 Столица Российской Империи (Сегодня, 11:30) #
  • -2
  •  (6)
Болеет за:
«Зенит»
Рвач! laughing
В чем мечта то получается? Бабла больше зарабатывать?))
Регистрация: 28.01.2016 [жалоба]
№8 Написал: soloz Россия (Сегодня, 11:28) #
  • -2
  •  (8)
Болеет за:
«Зенит»
sweat_smile
Регистрация: 14.12.2016 [жалоба]
№7 Написал: sparwik53 Виктор (Сегодня, 11:21) #
  • -1
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
Пускай лучше Севилья останется скупой, до зимы надо поиграть в Спартаке.
Регистрация: 20.03.2014 [жалоба]
№6 Написал: shtnk19 Москва (Сегодня, 11:20) #
  • +1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: tiki
Цитата: shtnk19
Ну и отлично:)

ничего плохого в его адрес не скажу
но для Спартака лучше продать сейчас, если тут вопрос именно в деньгах, так как он может выбрать их. остаться в клубе и начать уже свой регресс
пока дают деньги (немалые) - лучше что бы он согласился

Если сейчас сорвётся переход, возможно у него появится новая мотивация играть ещё лучше, чтобы попасть в другой хороший клуб на хороших условиях. Хотя может быть наоборот. Время покажет.
Регистрация: 14.08.2018 [жалоба]
№5 Написал: MAG554 UdSSR (Сегодня, 11:19) #
  • +3
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
если и правда "мечта", перейдет и с понижением.
Регистрация: 21.12.2010 [жалоба]
№4 Написал: К.А. Столица (Сегодня, 11:17) #
  • 0
  •  (8)
online
Болеет за:
«Спартак»
и тут и там три ляма.но у нас налоги другие.
а вообще глупости.перейдет.завтра объявят.уверен


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ЦКГ
Регистрация: 5.02.2010 [жалоба]
№3 Написал: tiki Москва (Сегодня, 11:16) #
  • +6
  •  (8)
online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: shtnk19
Ну и отлично:)

ничего плохого в его адрес не скажу
но для Спартака лучше продать сейчас, если тут вопрос именно в деньгах, так как он может выбрать их. остаться в клубе и начать уже свой регресс
пока дают деньги (немалые) - лучше что бы он согласился


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Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010 [жалоба]
№2 Написал: SVN (Сегодня, 11:13) #
  • 0
  •  (4)

Цитата: shtnk19
Ну и отлично:)

еще 36 часов до закрытия,и тогда можно будет сказать отлично wink
Регистрация: 22.10.2016 [жалоба]
№1 Написал: shtnk19 Москва (Сегодня, 11:09) #
  • 0
  •  (8)
online
Болеет за:
«Спартак»
Ну и отлично:)
Регистрация: 14.08.2018 [жалоба]
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