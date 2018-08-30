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Ещенко: чемпионат Испании для Промеса - самое оно

Ещенко: чемпионат Испании для Промеса - самое оно

Андрей Ещенко прокомментировал возможный переход своего одноклубника Квинси Промеса в испанскую "Севилью":

- Возможная потеря Промеса станет большим ударом для "Спартака"?

- Конечно. Но это нормальная ситуация. Человек хочет попробовать себя в сильном европейском чемпионате.
В такой ситуации неправильно его удерживать. Он будет расти как футболист. Квинси отдал четыре года "Спартаку", помог нам выиграть столько титулов. Его мнение надо уважать.

- "Севилья" и испанский чемпионат в целом подходят ему?

- Чемпионат Испании для Квинси - самое оно. Хотя ему и Италия подошла бы. Но в Италии защитники действуют более организованно. В Испании больше атакуют, отдают пространства. Все-таки Примера ему больше подойдет, - передает слова игрока "Российская газета".

фото: fanat1k.ru

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Теги: Спартак Севилья Промес
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