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Юрий Белоус: было бы здорово, если бы с "Монако" в Россию приехал Головин

Бывший вице-президент московского "Локомотива" Юрий Белоус заявил что ему было бы интересно, как и болельщикам, посмотреть, как играет футболист сборной России Александр Головин за "Монако" в матче Лиги чемпионов против железнодорожников.

"Команд интересных и сильных в Лиге чемпионов, конечно же, очень много. Хотелось бы видеть у нас, например, ПСЖ или "Монако", за который играет Головин. Он бы к нам приехал, мы бы его увидели, "Монако" может попасть на "Локомотив" при жеребьевке. Ну и, из самых интересных клубов, конечно, стоит выделить и "Ювентус", который ставит себе задачу выиграть Лигу чемпионов уже с Криштиану Роналду в составе. Футбол - это индустрия развлечений. И хочется, чтобы "звезды" приезжали к нам - и "Реал", и "Бавария", и "Сити", и "Монако", С другой стороны, спортивный результат нужен, и здесь нужны соперники по зубам - "Црвена Звезда", АЕК, "Бенфика", с которой тоже можно бороться. И еще, я считаю, что для молодых игроков ЦСКА очень важно при полных трибунах получить шанс сыграть против суперзвезд. Да и для "Локомотива" это шанс доказать свою состоятельность, ведь это лучшая витрина, чтобы повысить (футболистам) шансы на то, чтобы тебя заметили другие клубы", - цитирует Белоуса "Р-Спорт".
Теги: Белоус Монако Головин
Сегодня, 16:17
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№1 Написал: Parshin (Сегодня, 16:23) #
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Браво, Юрий Белоус, всё ОЧЕНЬ правильно и точно сказал! Респект !!!
Регистрация: 30.06.2018 [жалоба]
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