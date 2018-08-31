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Квинси Промес посетил матч "Севильи" (фото)

Полузащитника "Спартака" Квинси Промес близок к переходу в "Севилью".

Голландец с трибуны наблюдает за матчем Лиги Европы.

"Промес изучает стадион "Рамон Санчес Писхуан" перед прохождением медицинских тестов завтра", - было написано в твиттере "Севильи". Позже сообщение было удалено.

26-летний футболист выступал за московскую команду с 2014 года.

Квинси Промес посетил матч "Севильи" (фото)
Теги: Промес Спартак Севилья
Сегодня, 00:38
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(1)
№3 Написал: SVN (Сегодня, 01:55) #
  • +1
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Вот Антоха и уехал!Удачи тебя там,Севилья хорошая команда,погоняешь там мяч с Барселоной,Реалом,Атлетико!Да и климат там,не то что у нас в ноябре,декабре и марте холодрыга и снег уже лежит!Главное чтобы тренер тебя ставить стал в состав сразу,тогда будет все хорошо.
Регистрация: 22.10.2016 [жалоба]
№2 Написал: Lokoflesh Third From The Sun (Сегодня, 01:20) #
  • -3
  •  (3)
Болеет за:
«Локомотив»
А сыграли бы лучше с ПАОК, сейчас бы, возможно, готовился к матчам ЛЧ в составе Спартака.
В прошлом году еще чего-то пытался, в этом обиженный все ходил.
Так что правильно, что продали, если в Севилье не закрепится, то на понижение пойдет.


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Believe LOKO (is reaL)

Свинарня средненькая командочка
Регистрация: 2.05.2014 [жалоба]
№1 Написал: andrej95602 (Сегодня, 00:52) #
  • +1
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online
Болеет за:
«Краснодар»
С Арустамяном походу)))
Регистрация: 14.04.2015 [жалоба]
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