Квинси Промес посетил матч "Севильи" (фото)

Полузащитника "Спартака" Квинси Промес близок к переходу в "Севилью".Голландец с трибуны наблюдает за матчем Лиги Европы."Промес изучает стадион "Рамон Санчес Писхуан" перед прохождением медицинских тестов завтра", - было написано в твиттере "Севильи". Позже сообщение было удалено.26-летний футболист выступал за московскую команду с 2014 года.