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Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
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Сулейманов на 93-й минуте принес "Краснодару" победу над "Локомотивом"
В матче 6-го тура чемпионата России "Краснодар" на своем поле одержал победу над "Локомотивом".
Чемпионат России
6 тур
"Краснодар" – "Локомотив" 2:1
Гол: Вандерсон, 40, Сулейманов, 90+3 - Фернандеш, 34 (пен.)
"Краснодар": Крицюк, Мартынович, Самбрано, Спайич, Мамаев (Шишкин, 83), Газинский (Сулейманов, 77), Стоцкий, Каборе, Классон, Вандерсон (Куэва, 78), Игнатьев.
"Локомотив": Гилерме, Кверквелия, Чорлука, Рыбусь, Игнатьев, Крыховяк, Алексей Миранчук (Баринов, 75), Денисов, Фарфан (Эдер, 79), Фернандеш, Смолов (Антон Миранчук, 62)
Предупреждения: Мамаев, 57, Вандерсон, 60, Спаич, 68, Рамирес, 87
Чемпионат России
6 тур
"Краснодар" – "Локомотив" 2:1
Гол: Вандерсон, 40, Сулейманов, 90+3 - Фернандеш, 34 (пен.)
"Краснодар": Крицюк, Мартынович, Самбрано, Спайич, Мамаев (Шишкин, 83), Газинский (Сулейманов, 77), Стоцкий, Каборе, Классон, Вандерсон (Куэва, 78), Игнатьев.
"Локомотив": Гилерме, Кверквелия, Чорлука, Рыбусь, Игнатьев, Крыховяк, Алексей Миранчук (Баринов, 75), Денисов, Фарфан (Эдер, 79), Фернандеш, Смолов (Антон Миранчук, 62)
Предупреждения: Мамаев, 57, Вандерсон, 60, Спаич, 68, Рамирес, 87
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