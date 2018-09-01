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Сулейманов на 93-й минуте принес "Краснодару" победу над "Локомотивом"

В матче 6-го тура чемпионата России "Краснодар" на своем поле одержал победу над "Локомотивом".

Чемпионат России

6 тур

"Краснодар" – "Локомотив" 2:1

Гол: Вандерсон, 40, Сулейманов, 90+3 - Фернандеш, 34 (пен.)

"Краснодар": Крицюк, Мартынович, Самбрано, Спайич, Мамаев (Шишкин, 83), Газинский (Сулейманов, 77), Стоцкий, Каборе, Классон, Вандерсон (Куэва, 78), Игнатьев.

"Локомотив": Гилерме, Кверквелия, Чорлука, Рыбусь, Игнатьев, Крыховяк, Алексей Миранчук (Баринов, 75), Денисов, Фарфан (Эдер, 79), Фернандеш, Смолов (Антон Миранчук, 62)

Предупреждения: Мамаев, 57, Вандерсон, 60, Спаич, 68, Рамирес, 87
Теги: Краснодар Локомотив
Сегодня, 20:58
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26
(2)
№26 Написал: Sergey Gritsay Краснодар (Сегодня, 21:21) #
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online
Болеет за:
«Краснодар»
Бриг,
А к ним добавить Уткина, хорошая связка получилась бы
Регистрация: 25.10.2016 [жалоба]
№25 Написал: Aurum Беловодье (Сегодня, 21:14) #
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online

Краснодар был интересен. С заслуженной, так сказать. А на что Юра Палыч сегодня посетует или кого сегодня обвинит? Интересно..
Регистрация: 3.12.2016 [жалоба]
№24 Написал: Санитар для Кутарбы Гагра (Сегодня, 21:12) #
  • +1
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online
Болеет за:
«Динамо К»
Цитата: Aseev Valeri
Цитата: alexpyat
Стоило Гиле ляпнуть про сборную и привет в домик... Очень невзрачная игра команды, очень безвольная игра атаки... Смолов вместо того чтобы жопу рвать после косяка на ЧМ, чтобы доказать что-то своей бывшей команде - попинал балду и все... Семину пора устраивать разнос - слишком мало времени осталось до ЛЧ, а они все еще ходят пешком... Алексея Миранчука и вовсе пора на лавку сажать, чтобы вспомнил что может играть

Нельзя Миранчука-он заслуженный.

stuck_out_tongue_winking_eye Ну тогда на пару с Федькой расписным,чтоб не скучно было двум ЗМС
Регистрация: 12.07.2018 [жалоба]
№23 Написал: SergioV Белгород (Сегодня, 21:12) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Болельщики Локомотива затихли, а было столько вони в адрес Спартака на ветке ЦСКА с их стороны. Доп@3делись, уважаемые? joy
А Краснодар молодцом. Честно говоря, Вандерсон уже давно больше Смолова нравится.


--------------------
О-ле, о-ла, вперёд Спартак Москва! Красно-бе-лый, красно-бе-лый, красно-белый НА-ВСЕГ-ДА!
Регистрация: 24.04.2017 [жалоба]
№22 Написал: СуперШтангист (Сегодня, 21:10) #
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Болеет за:
«Терек»
styh,
Обидно?)) Наладится, нет вопросов (правда, хер знает когда).
Если ты даже в таком вопросе не можешь признать своё поражение, ну...))
И опять не смогли гол с игры забить.
Регистрация: 7.05.2017 [жалоба]
№21 Написал: Spartacus1971 (Сегодня, 21:08) #
  • 0
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: ДЯДЬКА
По мне так Краснодар интереснее играл. Ну а Гильерме рановато говорить о готовности заменить Акинфеева.


Ну так я всегда писал,класс заключается в стабильности этого класса,Гильерме классный воротчик,но не стабильный,а вот Акинфеев стабильно играет,сегодня снова спас вас.
Регистрация: 12.02.2013 [жалоба]
№20 Написал: Бриг (Сегодня, 21:06) #
  • +3
  •  (5)
Болеет за:
«Краснодар»
Нервная игра, до безобразия.То играем, то не играем.По нормальному стали играть когда Сулейманов и Куэва вышли.Игнатьев ожил.А так до этого партнеры его и не замечали, типа его нет.Игнатьев-Сулейманов, хорошая связка была бы..Сулейманов, хорошо забил.Видел куда..
Регистрация: 21.11.2016 [жалоба]
№19 Написал: wir sind die besten Санкт-Петербург (Сегодня, 21:06) #
  • +4
  •  (4)
Болеет за:
«Зенит»
Чемпионская игра, чемпионское место! Краснодар, респект за волю к победе!
Регистрация: 15.12.2013 [жалоба]
№18 Написал: ale Вятка (Сегодня, 21:06) #
  • +4
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
молодцы быки.


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Вперед Спартак
Регистрация: 3.09.2007 [жалоба]
№17 Написал: styh Советский Союз (Сегодня, 21:05) #
  • -3
  •  (9)
Болеет за:
«Локомотив»
Цитата: СуперШтангист
Сулейманов, как и ожидалось.
Ну что, styh, так и будешь молчать, как я и планировал, ибо дрезину твою унизили joy
Купили, как лохи, за 9 лямов (без учёта з/п) татуированного, ну теперь сглатывай)) Я ж говорил))

В Локо все наладится гунявый, а вот свою тупую голову ты уже не вылечишь.


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ФК Локомотив 36635.
Люди как свечи....Одни горят, другие в жо....... у.
Регистрация: 27.12.2008 [жалоба]
№16 Написал: ДЯДЬКА (Сегодня, 21:05) #
  • +7
  •  (7)
online
Болеет за:
ЦСКА
По мне так Краснодар интереснее играл. Ну а Гильерме рановато говорить о готовности заменить Акинфеева.
Регистрация: 15.05.2015 [жалоба]
№15 Написал: imaginary (Сегодня, 21:04) #
  • +5
  •  (5)
Болеет за:
«Краснодар»
ну и да, мы все очки заработали забивая после 85 минуты ))
Регистрация: 7.02.2010 [жалоба]
№14 Написал: Савелий Россия (Сегодня, 21:04) #
  • +3
  •  (5)
online

Страшно за ЛЧ в этом сезоне.... Полный провал похоже будет...
Регистрация: 28.12.2015 [жалоба]
№13 Написал: Aseev Valeri Европа (Сегодня, 21:04) #
  • +6
  •  (6)
Болеет за:
«Реал»
Цитата: alexpyat
Стоило Гиле ляпнуть про сборную и привет в домик... Очень невзрачная игра команды, очень безвольная игра атаки... Смолов вместо того чтобы жопу рвать после косяка на ЧМ, чтобы доказать что-то своей бывшей команде - попинал балду и все... Семину пора устраивать разнос - слишком мало времени осталось до ЛЧ, а они все еще ходят пешком... Алексея Миранчука и вовсе пора на лавку сажать, чтобы вспомнил что может играть

Нельзя Миранчука-он заслуженный.
Регистрация: 24.11.2016 [жалоба]
№12 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 21:04) #
  • +1
  •  (5)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Vlad-ОБЖ 66
Цитата: pivo69
Краснодар с волевой победой!

Несмотря на Безбородова.. Подсвистывал лохомотам..

У него была задача ничья, провалил, хоть и пытался, время добавил.


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015 [жалоба]
№11 Написал: =казылык= (Сегодня, 21:02) #
  • 0
  •  (8)

Все по делу,дрезинка не имела право с такой импотентной игрой в актаке увезти 3 очка из Краснодара,молодцы бычки,наказали Палыча.
Регистрация: 18.08.2018 [жалоба]
№10 Написал: Spartacus1971 (Сегодня, 21:02) #
  • -9
  •  (15)
online
Болеет за:
«Спартак»
Счёт по игре,сегодня я написал,что после вселенского плача,быкам будут скорее всего помогать в этом матче,в итоге как мне кажется,не поставили пенальти за игру рукой в штрафной Краснодара.Теперь болелам локо,а особенно одному из них,ник к сожалению забыл,хочу задать вопрос.Спартаку "помогли "судьи в том матче ,а быкам в этом нет?
Регистрация: 12.02.2013 [жалоба]
№9 Написал: imaginary (Сегодня, 21:02) #
  • -2
  •  (6)
Болеет за:
«Краснодар»
ееее, с победой!

Гильерме дырка, но Краснодару ещё работать и работать, часто бессмысленное катание мяча теперь сменилось на безадресные навесы
Регистрация: 7.02.2010 [жалоба]
№8 Написал: anonymous (Сегодня, 21:02) #
  • +3
  •  (3)
online

Локо сам заслужил, безвольная игра, Семина чую опять попрут после ЛЧ...
Регистрация: 8.01.2017 [жалоба]
№7 Написал: Vlad-ОБЖ 66 ЦЧР (Советский союз) (Сегодня, 21:02) #
  • -3
  •  (9)
online

Цитата: pivo69
Краснодар с волевой победой!

Несмотря на Безбородова.. Подсвистывал лохомотам..


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Спокойствие, все наладится.. Выше huя не прыгнешь..
Регистрация: 30.04.2012 [жалоба]
№6 Написал: лад USSR (Сегодня, 21:01) #
  • +5
  •  (5)
Болеет за:
ЦСКА
Солидная игра, соперники были достойны друг-друга. Исход матча решил "ляп" Гилерме - такие удары вратарь его уровня не должен пропускать.
Регистрация: 25.05.2018 [жалоба]
№5 Написал: pivo69 Германия (Сегодня, 21:01) #
  • +4
  •  (4)

Краснодар с волевой победой!
И опять Локомотив в концовке лажает...
Регистрация: 7.05.2010 [жалоба]
№4 Написал: alexpyat Пятигорск (Сегодня, 21:01) #
  • +6
  •  (6)
Болеет за:
«Локомотив»
Стоило Гиле ляпнуть про сборную и привет в домик... Очень невзрачная игра команды, очень безвольная игра атаки... Смолов вместо того чтобы жопу рвать после косяка на ЧМ, чтобы доказать что-то своей бывшей команде - попинал балду и все... Семину пора устраивать разнос - слишком мало времени осталось до ЛЧ, а они все еще ходят пешком... Алексея Миранчука и вовсе пора на лавку сажать, чтобы вспомнил что может играть
Регистрация: 23.03.2016 [жалоба]
№3 Написал: Александр из Тюмени Тюмень (Сегодня, 21:00) #
  • +4
  •  (8)
Болеет за:
«Спартак»
Как судья не тянул за паравоз, но победил сильнейший, удачи Краснодару и далее.
Регистрация: 6.02.2018 [жалоба]
№2 Написал: СуперШтангист (Сегодня, 21:00) #
  • -1
  •  (11)
Болеет за:
«Терек»
Сулейманов, как и ожидалось.
Ну что, styh, так и будешь молчать, как я и планировал (см. текстовую трансляцию матча), ибо дрезину твою унизили joy
Купили, как лохи, за 9 лямов (без учёта з/п) татуированного, ну теперь сглатывай)) Я ж говорил))
Регистрация: 7.05.2017 [жалоба]
№1 Написал: РостовПапа (Сегодня, 20:59) #
  • +3
  •  (3)
online
Болеет за:
«Ростов»
Краснодар - то суперволя, то полное безволие
Регистрация: 18.05.2016 [жалоба]
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