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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
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Чемпионы России и десант из Екатеринбурга. Сборная неудачников 6-го тура
Два защитника и опорник из "Урала", молодой Ломовицкий, представители вновь потерявшего очки чемпиона и многие другие в еженедельной рубрике худших игроков тура от Rusfootball.info
Маринато Гильерме, "Локомотив"
Если в случае с первым голом "Краснодара", русский португалец особых шансов не имел, все-таки позиция у Вандерсона была отличная, то вот второй мяч, ставший для краснодарцев победным, целиком и полностью на совести Маринато. Единственное, что нужно было делать Гильерме в том эпизоде, контролировать свой угол, но с этим он не справился и пропустил снаряд между ног.
Мацей Рыбус, "Локомотив"
Два пропущенных гола "Локомотива" являются следствием допущенных поляком ошибок. Левый защитник москвичей дважды слишком сваливался в центр, оголяя край, и позволял оппонентам занимать удобную позицию. В случае с голом Сулейманова он и вовсе, можно сказать, отдал результативную передачу.
СМИ: Рыбус не сыграет за сборную Польши из-за травмы
Дмитрий Андреев, "Оренбург"
Вышел на замену, но не до конца попал в игру, как это часто бывает с центральными защитниками. Ошибся при борьбе в своей штрафной, когда москвичи забивали первый мяч, не смог прекратить полет футбольного снаряда. На совести Андреева - победный гол "Динамо".
Сергей Брызгалов, "Урал"
Для всех защитников Екатеринбурга матч против ЦСКА получился крайне сложным и неприятным, но больше всех отличился Брызгалов, совершивший просто уйму ошибок. Ничего не смог поделать с Чаловым, оформившим хет-трик, вечно находился в полупозиции, словно не понимая, что именно надо делать, вследствие этого не мог помочь партнерам.
Михаил Меркулов, "Урал"
Крайний защитник команды Парфенова не смог ничего дать впереди - не сумел разнообразить атаку своей команды, - а в обороне много и результативно ошибался. Как наилучшая характеристика - второй гол ЦСКА, когда Меркулов позволил Ахметову и Чалову удивительно просто сыграть двоечку на линии штрафной.
Почему Чалов еще не в сборной?
Бумаль, "Урал"
Абсолютно провальный матч опорного полузащитника. Незабитый пенальти, масса обрезов перед своей штрафной (один из которых превратился в голевую передачу на Бистровича) и масса неверных решений, которые приводили к постоянным потерям.
Руслан Камболов, "Рубин"
Казань едва не проиграла в Ростове, пропустив с пенальти. Отыграться удалось лишь усилиями недавно вызванного в первый раз в сборную Сорокина. Уступать в счете подопечные Бердыева начали с нарушения Камболовым правил внутри своей штрафной площади - полузащитник очень неловко покатился, чтоб прервать передачу, и задел снаряд рукой.
Азамат Засеев, "Уфа"
Опытный хавбек в игре с "Ахматом" совершил недопустимую ошибку. Благодаря неловкости, но поразительной точности Засеева Митришев убежал один на один с голкипером башкирского клуба и забил первый гол в этом матче. После этого "Уфа" уже не могла действовать в привычной для себя роли, команде пришлось раскрываться, и почти сразу был пропущен еще один мяч.
Александр Ломовицкий, "Спартак"
Молодой игрок "красно-белых" был очень малозаметен в игре против "Зенита", толком себя он так и не показал. Это уже не в первый раз в этом сезоне, когда россиянин подвергается критике. Пока что его путь к тому, чтобы закрепиться в основном составе тернист и труден, моментами даже есть ощущение, что Каррера с ним немного торопится. Впрочем, не слишком уж и зазорно юному футболисту потеряться против "Зенита" на выезде.
"Пятерки" - двоим, "четверки" - многим. "Зенит" - "Спартак". Оценки
Иван Маркелов, "Анжи"
Представитель дагестанского клуба был не очень активен в созидании, а в конце игры отметился негативом и с другом стороны: именно Маркелов не смог помешать Сергею Корниленко забить победный мяч после углового.
Марко Обрадович, "Енисей"
Нападающий красноярского клуба провел крайне невыразительный матч. Конечно, вся игра получилась очень вязкая и угрюмая, но вот нападающий Обрадович был, наверное, одним из главных виновников безнадеги, что творилась на тюменском стадионе "Геолог".
Григорий Каленов, Rusfootball.info
фото: spartakworld.ru
soccer.ru
Маринато Гильерме, "Локомотив"
Если в случае с первым голом "Краснодара", русский португалец особых шансов не имел, все-таки позиция у Вандерсона была отличная, то вот второй мяч, ставший для краснодарцев победным, целиком и полностью на совести Маринато. Единственное, что нужно было делать Гильерме в том эпизоде, контролировать свой угол, но с этим он не справился и пропустил снаряд между ног.
Мацей Рыбус, "Локомотив"
Два пропущенных гола "Локомотива" являются следствием допущенных поляком ошибок. Левый защитник москвичей дважды слишком сваливался в центр, оголяя край, и позволял оппонентам занимать удобную позицию. В случае с голом Сулейманова он и вовсе, можно сказать, отдал результативную передачу.
СМИ: Рыбус не сыграет за сборную Польши из-за травмы
Дмитрий Андреев, "Оренбург"
Вышел на замену, но не до конца попал в игру, как это часто бывает с центральными защитниками. Ошибся при борьбе в своей штрафной, когда москвичи забивали первый мяч, не смог прекратить полет футбольного снаряда. На совести Андреева - победный гол "Динамо".
Сергей Брызгалов, "Урал"
Для всех защитников Екатеринбурга матч против ЦСКА получился крайне сложным и неприятным, но больше всех отличился Брызгалов, совершивший просто уйму ошибок. Ничего не смог поделать с Чаловым, оформившим хет-трик, вечно находился в полупозиции, словно не понимая, что именно надо делать, вследствие этого не мог помочь партнерам.
Михаил Меркулов, "Урал"
Крайний защитник команды Парфенова не смог ничего дать впереди - не сумел разнообразить атаку своей команды, - а в обороне много и результативно ошибался. Как наилучшая характеристика - второй гол ЦСКА, когда Меркулов позволил Ахметову и Чалову удивительно просто сыграть двоечку на линии штрафной.
Почему Чалов еще не в сборной?
Бумаль, "Урал"
Абсолютно провальный матч опорного полузащитника. Незабитый пенальти, масса обрезов перед своей штрафной (один из которых превратился в голевую передачу на Бистровича) и масса неверных решений, которые приводили к постоянным потерям.
Руслан Камболов, "Рубин"
Казань едва не проиграла в Ростове, пропустив с пенальти. Отыграться удалось лишь усилиями недавно вызванного в первый раз в сборную Сорокина. Уступать в счете подопечные Бердыева начали с нарушения Камболовым правил внутри своей штрафной площади - полузащитник очень неловко покатился, чтоб прервать передачу, и задел снаряд рукой.
Азамат Засеев, "Уфа"
Опытный хавбек в игре с "Ахматом" совершил недопустимую ошибку. Благодаря неловкости, но поразительной точности Засеева Митришев убежал один на один с голкипером башкирского клуба и забил первый гол в этом матче. После этого "Уфа" уже не могла действовать в привычной для себя роли, команде пришлось раскрываться, и почти сразу был пропущен еще один мяч.
Александр Ломовицкий, "Спартак"
Молодой игрок "красно-белых" был очень малозаметен в игре против "Зенита", толком себя он так и не показал. Это уже не в первый раз в этом сезоне, когда россиянин подвергается критике. Пока что его путь к тому, чтобы закрепиться в основном составе тернист и труден, моментами даже есть ощущение, что Каррера с ним немного торопится. Впрочем, не слишком уж и зазорно юному футболисту потеряться против "Зенита" на выезде.
"Пятерки" - двоим, "четверки" - многим. "Зенит" - "Спартак". Оценки
Иван Маркелов, "Анжи"
Представитель дагестанского клуба был не очень активен в созидании, а в конце игры отметился негативом и с другом стороны: именно Маркелов не смог помешать Сергею Корниленко забить победный мяч после углового.
Марко Обрадович, "Енисей"
Нападающий красноярского клуба провел крайне невыразительный матч. Конечно, вся игра получилась очень вязкая и угрюмая, но вот нападающий Обрадович был, наверное, одним из главных виновников безнадеги, что творилась на тюменском стадионе "Геолог".
Григорий Каленов, Rusfootball.info
фото: spartakworld.ru
soccer.ru
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