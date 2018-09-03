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Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
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Сергей Веденеев: "Зенит" ближе к титулу - без вариантов. Состав у "Спартака" – не чемпионский
Главный тренер школы "Зенит-1984" Сергей Веденеев прокомментировал ничью "Зенита" со "Спартаком" (0:0).
– Сказать, что "Зенит" играл лучше, нельзя. "Спартак" в обороне действовал самоотверженно, с долей везения. Да, "Спартаку" повезло. Хотя бы в том, что травму получил Жиго. На замену ему вышел Джикия, и, как показали дальнейшие события, именно он по большей части и обеспечил гостям ноль в обороне. Выделялся заметно на фоне партнеров. Думаю, без него "Спартак" бы точно пропустил.
Когда бомбардир Мельгарехо оказался на позиции крайнего защитника, мы еще раз убедились, что у "Спартака" большие проблемы с кадрами. В таком составе, с Боккетти, который выглядел не лучшим образом, с полузащитником Ломовицким, трудно надеяться на победу в Петербурге. Тем более что физическое состояние игроков "Зенита", как ни странно, было лучше, хотя команда в четверг играла в Лиге Европы.
"Спартак", основное внимание уделив обороне, не давал "Зениту" играть в атакующий футбол. И сам не играл. Убедился: нет у "Спартака" команды, которая могла бы решать серьезные задачи в Лиге Европы.
Такая игра "Спартака" расстраивает. У нас мало команд в России, которые идут вперед большими силами и безбоязненно. А здесь – типичная итальянская манера ведения игры в расчете на стандарты в атаке. И оборона числом – прежде всего. Состав "Спартака" – не атакующий, и он не может на сегодня поставить в тупик соперника, увы.
– Какая из команд на сегодня по потенциалу перспективнее? Какая ближе к титулу?
– "Зенит" – без вариантов. Состав у "Спартака" – не чемпионский. Глушаков – в ужасающем состоянии, играет через "не могу". Многие его партнеры не демонстрируют ничего, кроме самоотдачи. Командной игры нет. "Спартак" в его нынешнем состоянии трудно рассматривать как реального претендента на золотые медали.
"Спорт уик-энд"
– Сказать, что "Зенит" играл лучше, нельзя. "Спартак" в обороне действовал самоотверженно, с долей везения. Да, "Спартаку" повезло. Хотя бы в том, что травму получил Жиго. На замену ему вышел Джикия, и, как показали дальнейшие события, именно он по большей части и обеспечил гостям ноль в обороне. Выделялся заметно на фоне партнеров. Думаю, без него "Спартак" бы точно пропустил.
Когда бомбардир Мельгарехо оказался на позиции крайнего защитника, мы еще раз убедились, что у "Спартака" большие проблемы с кадрами. В таком составе, с Боккетти, который выглядел не лучшим образом, с полузащитником Ломовицким, трудно надеяться на победу в Петербурге. Тем более что физическое состояние игроков "Зенита", как ни странно, было лучше, хотя команда в четверг играла в Лиге Европы.
"Спартак", основное внимание уделив обороне, не давал "Зениту" играть в атакующий футбол. И сам не играл. Убедился: нет у "Спартака" команды, которая могла бы решать серьезные задачи в Лиге Европы.
Такая игра "Спартака" расстраивает. У нас мало команд в России, которые идут вперед большими силами и безбоязненно. А здесь – типичная итальянская манера ведения игры в расчете на стандарты в атаке. И оборона числом – прежде всего. Состав "Спартака" – не атакующий, и он не может на сегодня поставить в тупик соперника, увы.
– Какая из команд на сегодня по потенциалу перспективнее? Какая ближе к титулу?
– "Зенит" – без вариантов. Состав у "Спартака" – не чемпионский. Глушаков – в ужасающем состоянии, играет через "не могу". Многие его партнеры не демонстрируют ничего, кроме самоотдачи. Командной игры нет. "Спартак" в его нынешнем состоянии трудно рассматривать как реального претендента на золотые медали.
"Спорт уик-энд"
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