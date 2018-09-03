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Сергей Веденеев: "Зенит" ближе к титулу - без вариантов. Состав у "Спартака" – не чемпионский

Главный тренер школы "Зенит-1984" Сергей Веденеев прокомментировал ничью "Зенита" со "Спартаком" (0:0).

– Сказать, что "Зенит" играл лучше, нельзя. "Спартак" в обороне действовал самоотверженно, с долей везения. Да, "Спартаку" повезло. Хотя бы в том, что травму получил Жиго. На замену ему вышел Джикия, и, как показали дальнейшие события, именно он по большей части и обеспечил гостям ноль в обороне. Выделялся заметно на фоне партнеров. Думаю, без него "Спартак" бы точно пропустил.

Когда бомбардир Мельгарехо оказался на позиции крайнего защитника, мы еще раз убедились, что у "Спартака" большие проблемы с кадрами. В таком составе, с Боккетти, который выглядел не лучшим образом, с полузащитником Ломовицким, трудно надеяться на победу в Петербурге. Тем более что физическое состояние игроков "Зенита", как ни странно, было лучше, хотя команда в четверг играла в Лиге Европы.

"Спартак", основное внимание уделив обороне, не давал "Зениту" играть в атакующий футбол. И сам не играл. Убедился: нет у "Спартака" команды, которая могла бы решать серьезные задачи в Лиге Европы.

Такая игра "Спартака" расстраивает. У нас мало команд в России, которые идут вперед большими силами и безбоязненно. А здесь – типичная итальянская манера ведения игры в расчете на стандарты в атаке. И оборона числом – прежде всего. Состав "Спартака" – не атакующий, и он не может на сегодня поставить в тупик соперника, увы.

– Какая из команд на сегодня по потенциалу перспективнее? Какая ближе к титулу?

– "Зенит" – без вариантов. Состав у "Спартака" – не чемпионский. Глушаков – в ужасающем состоянии, играет через "не могу". Многие его партнеры не демонстрируют ничего, кроме самоотдачи. Командной игры нет. "Спартак" в его нынешнем состоянии трудно рассматривать как реального претендента на золотые медали.

"Спорт уик-энд"
Теги: Веденеев Спартак Зенит
Сегодня, 12:24
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№5 Написал: ckorp Санкт-Петербург (Сегодня, 12:34) #
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Болеет за:
«Зенит»
Кир Мяс, и
Schweinsteiger, вы хоть правильно фамилии игроков пишите, о коих рассуждаете.
А Серега пургу метет... все еще впереди.
Регистрация: 9.11.2010 [жалоба]
№4 Написал: iDEAD Череповец (Сегодня, 12:34) #
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online

Цитата: Schweinsteiger
веденев не в курсах, что это его родная позиция и играть он выше стал в краснодаре))

а так всё правильно, бомжи в чемпионы уже записывают. тенденция последних нескольких лет. нувыпонЯли....

Ага ) А в ФНЛ не его ученики там играют , чемпионы хреновы? ))
Регистрация: 29.03.2013 [жалоба]
№3 Написал: перепитуля СПб (Сегодня, 12:33) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
СЕМАК
Назначен чемпионом России, тренером сборной
Зенит ему по херу - для Питера он никто , но при чём тут футбол - он ничто в футболе
Обидно за мой клуб !!!!!!!!!!!!!!!!!
Регистрация: 26.08.2018 [жалоба]
№2 Написал: Schweinsteiger (Сегодня, 12:33) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Когда бомбардир Мельгарехо оказался на позиции крайнего защитника, мы еще раз убедились, что у "Спартака" большие проблемы с кадрами.

веденев не в курсах, что это его родная позиция и играть он выше стал в краснодаре))

а так всё правильно, бомжи в чемпионы уже записывают. тенденция последних нескольких лет. нувыпонЯли....


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Кепончег УЕФА
Регистрация: 5.11.2010 [жалоба]
№1 Написал: Кир Мяс (Сегодня, 12:27) #
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online

Смешно, Нету, Краневиттер, Эрнани, Меаля И другие это трындец полный
Регистрация: 20.04.2016 [жалоба]
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