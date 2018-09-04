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Стипе Плетикоса: трансфер Маркизио в "Зенит" - один из самых ярких в истории РПЛ

"Зенит" совершил один из самых ярких трансферов в истории российского футбола, подписав контракт с полузащитником сборной Италии Клаудио Маркизио, считает бывший вратарь сборной Хорватии и "Спартака" Стипе Плетикоса.

"Маркизио - классный футболист, он усилит "Зенит". Не смотрите на его возраст, он еще принесет немало пользы команде. В прошлом сезоне Клаудио здорово выглядел физически, ведь в "Ювентусе" у Массимилиано Аллегри работает сильнейший штаб по физподготовке, и нет сомнений, что Маркизио будет готов. Ему по силам еще поиграть минимум два-три сезона на высоком уровне. Адаптироваться в России ему не нужно, думаю, он сможет помочь "Зениту" в ближайшем матче.

Уверен, люди из "Зенита" следили за ним, знают, что в Россию Маркизио приехал за победами. Проблем с мотивацией у него не будет. Это один из самых ярких трансферов в истории России, после чемпионата мира за границей по-другому смотрят на российский футбол, турнир сделал рекламу. Здесь прекрасные стадионы, организация, люди, болельщики", - цитирует Плетикосу РИА.
Теги: Плетикоса Маркизио Зенит
Сегодня, 13:12
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(2)
№5 Написал: Захар Пиньков (Сегодня, 14:36) #
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Регистрация: 4.09.2018 [жалоба]
№4 Написал: ЦОДД Сибирия (Сегодня, 14:28) #
  • +2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Сибирь»
№3 Написал: dimon_1973 ULMM (Сегодня, 13:40) #-5 (5)
№2 Написал: diego milito 22 (Сегодня, 13:24) #-5 (7)
№1 Написал: Сибирячок (Сегодня, 13:22) #-7 (11)


О как, новость о Зените, вроде бы их болельщики должны обсуждать пополнение. Ан нет- свиные тут- как тут
Регистрация: 21.01.2016 [жалоба]
№3 Написал: dimon_1973 ULMM (Сегодня, 13:40) #
  • -5
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: diego milito 22
6,5 евро в Европе ему никто не предложит.

И, видимо, не только в Европе. А то бы давно уже в Китае был.
Регистрация: 8.02.2011 [жалоба]
№2 Написал: diego milito 22 (Сегодня, 13:24) #
  • -5
  •  (9)
Болеет за:
«Спартак»
И самым дороги. 6,5 евро в Европе ему никто не предложит.
Регистрация: 29.03.2018 [жалоба]
№1 Написал: Сибирячок (Сегодня, 13:22) #
  • -7
  •  (13)
Болеет за:
«Спартак»
Да. Переезд на заслуженный пенсион в Россию великого сбитого инвалида Италии - как не великое чудо?
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
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