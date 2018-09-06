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Виктор Васин: не могли дождаться, когда Головин свалит от нас

Защитник московского ЦСКА Виктор Васин рассказал, как партнёры по команде шутили в адрес полузащитника Александра Головина по поводу его скорого ухода из клуба.

"В неформальном общении футболисты любят пошутить, и Головину все говорили: "Когда уже свалишь отсюда?" Не могли дождаться этого момента.

Смотришь новости в интернете: "Головин ушёл в "Челси". На следующий день приезжаешь — он на базе. Поэтому, конечно, уже шутили на эту тему", — сказал Васин.

Напомним, что летом Головин перешёл из ЦСКА в "Монако".

Sportbox
Теги: ЦСКА Головин Васин
Сегодня, 08:55
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(1)
№2 Написал: FANAT309903 (Сегодня, 09:39) #
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Болеет за:
«Локомотив»
в каждой шутке -есть доля правды!
Регистрация: 18.08.2017 [жалоба]
№1 Написал: sparwik53 Виктор (Сегодня, 09:17) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
В каждой шутке есть доля шутки, так говорится.
Регистрация: 20.03.2014 [жалоба]
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