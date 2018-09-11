Гендиректор "Чертаново": три наших футболиста находятся на карандаше у скаутов "МЮ"

Генеральный директор "Чертаново" Николай Ларин назвал главную задачу команды."Главная задача "Чертаново" – готовить футболистов для клубов РПЛ и национальной сборной, а что касается возможных задач повышения в классе в ближайшем будущем – это далекая перспектива.Мы понимаем, что когда-нибудь настанет тот момент, когда мы будем вынуждены отпустить наших футболистов в другие команды. Без должного финансирования удержать их невозможно.У нас много креативных и классных футболистов, за которыми уже активно следят топ-клубы РПЛ, не буду этого скрывать. Но разговаривать об этом мы будем с ними в зимнее трансферное окно.Скажу больше: три футболиста основной команды "Чертаново" находятся на карандаше у скаутов "Манчестер Юнайтед". Не буду называть их имена, но контакт с ними есть. Посмотрим зимой, что получится", - сказал Ларин.