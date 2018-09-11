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Евгений Бушманов: молодёжная борная России с оптимизмом смотрит в будущее

Слабая реализация голевых моментов стала причиной поражения молодежной сборной России в матче отборочного цикла чемпионата Европы против команды Сербии, сообщил старший тренер молодежной сборной России Евгений Бушманов. Во вторник молодежная сборная России проиграла команде Сербии со счетом 1:2 в матче отборочного турнира чемпионата Европы 2019 года. Встреча прошла в Нижнем Новгороде.

"Допустили необязательные ошибки, при этом хотелось бы отметить, что в целом упрекнуть мне ребят не в чем. Немного подвела реализация моментов, потому что забей мы второй гол, то наверняка смогли бы довести до победного результата, но случилось то, что случилось. Мы продолжаем борьбу за второе место, которое дает право сыграть в стыковых матчах за попадание на молодежный чемпионат Европы, и с оптимизмом смотрим вперед. Также хотелось бы поблагодарить организаторов матча в Нижнем Новгороде. Мы впервые сыграли в таких шикарных условиях, пришли болельщики, и единственным негативным моментом является то, что нам не удалось их порадовать" - цитирует Бушманова ТАСС.
Теги: Бушманов Молодежная сборная России
Вчера, 23:21
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№3 Написал: ржд гуд саратов (Сегодня, 00:39) #
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Болеет за:
«Спартак»
что, Женя, обосрались, подмылись и с оптимизмом смотрите дальше?!
Регистрация: 30.11.2013 [жалоба]
№2 Написал: oyster (Вчера, 23:41) #
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Бушманов НОЛЬ!!! УХОДИ!!! Ты ЛОХ!!!
Регистрация: 27.01.2017 [жалоба]
№1 Написал: Игорь Казьмин Москва (Вчера, 23:29) #
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Единственный позитив... это 38 000 болельщиков....а во стольном...всё не понятно...состав,игра,тактика, в молодёжке ни чего не изменилось....всё очень плохо....


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Игорь
Регистрация: 11.11.2016 [жалоба]
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