Дмитрий Лоськов давал подсказки игрокам "Локомотива" из-за ворот

Тренер "Локомотива" Дмитрий Лоськов в матче с "Динамо" попытался помочь игрокам команды не стандартным способом.За 10 минут до окончания встречи он покинул скамейку запасных и прибежал за ворота своей команды. В течение нескольких минут ветеран находился там и делал подсказки игрокам, после чего резервный арбитр заставил его вернуться в техническую зону.