Новости партнеров

Дмитрий Лоськов давал подсказки игрокам "Локомотива" из-за ворот

Тренер "Локомотива" Дмитрий Лоськов в матче с "Динамо" попытался помочь игрокам команды не стандартным способом.

За 10 минут до окончания встречи он покинул скамейку запасных и прибежал за ворота своей команды. В течение нескольких минут ветеран находился там и делал подсказки игрокам, после чего резервный арбитр заставил его вернуться в техническую зону.
Теги: Локомотив Динамо Лоськов
Сегодня, 21:38
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
1
(2)
№1 Написал: Сибирячок (Сегодня, 21:41) #
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Лоськов в роли режиссёра фиолетовому Клинту Иствуду показывал, как правильно играть роль. Не получилось у бездарного ковбоя роль, не получилась. Опять и снова. Ах и увы...
Сценарист Сёмин в ахуе, продюссер Геркус в прострации.
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.