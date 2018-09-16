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Сергей Веденеев: матч "Зенита" с "Локомотивом" будет похож на игру со "Спартаком"

Бывший футболист "Зенита" Сергей Веденеев поделился мнением по поводу предстоящей встречи сине-бело-голубых против московского "Локомотива".

"Предстоящий матч "Зенита" с "Локомотивом" будет очень похож на недавнюю игру команды Сергея Семака со "Спартаком". И у "Спартака", и у "Локомотива" крайние защитники не могут качественно подключаться в атаку, обе команды не переходят в атаку большими силами, полагаясь на результативные действия сильных нападающих", - цитирует Веденеева Р-Спорт.
Теги: Веденеев Зенит Локомотив Спартак
Сегодня, 20:34
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