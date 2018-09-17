Министр Спорта Колобков: ставим цель, чтобы Россия играла на уровне Бразилии, Германии и Франции

Министр спорта РФ Павел Колобков поделился впечатлениями от последних матчей сборной России с Чехией (5:1) и Турцией (2:1)."Меня радует самоотдача ребят. Все видели, как игроки реагируют на забитые голы даже во время товарищеского матча с Чехией.Отмечу важную тенденцию: если раньше игроков упрекали в том, что они не хотят играть за сборную, что в клубе они гораздо продуктивнее, чем в международных матчах, то сейчас такого и близко нет. Все стремятся получить вызов в национальную команду и проявить себя как можно лучше.Сейчас мы ставим цель выйти на новый уровень игры. Мы хотим, чтобы наша сборная играла на уровне Бразилии, Германии, Франции…Мы можем добраться до уровня этих команд, если у нас будут постоянно появляться новые игроки, способные усилить сборную, создающие здоровую конкуренцию ребятам, которые уже давно выступают за команду", - сказал Колобков.