"Ростов" все ближе к статусу "топ". Команда Карпина догоняет "Спартак"

У "Ростова" стабильный состав и минимальное количество травмированных

Если бы не выдающиеся спасения Годзюра, "Ростов" открыл бы счет в первом тайме

Пропустили - бывает. Важно, что тут же собрались и сравняли

Стандарты - проблема "Ростова"

Ничья - нормальный результат, но "Ростов" мог попробовать сыграть в концовке более активно