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"Ростов" все ближе к статусу "топ". Команда Карпина догоняет "Спартак"
"Ростовчане" не смогли обыграть "Урал", но набранное очко позволило им подняться на второе место в турнирной таблице. А игра в их исполнении в очередной раз дала повод считать клуб из Ростова-на-Дону претендентом на высокие награды. Rusfootball.info рассуждает о том, почему команда Валерия Георгиевича Карпина постепенно приближается к статусу одной из лучших в чемпионате России.
Седьмой тур нынешнего чемпионата России выдался достаточно необычным. Так получилось, что вынесенные на пятницу и на понедельник матчи оказались одними из самых интересных. Да, возможно, в Екатеринбурге вывеска была не самой сочной. Но ведь был в ней свой изюм. Обгонит ли команда Карпина "Спартак", поднимется ли она на второе место - чем не горячая интрига? "Ростов" нынче играет в добротный футбол, который отличается высокой оборонительной дисциплиной и склонностью к фланговыми атакам. За девять месяцев работы Валерий Георгиевич построил боеспособный коллектив, и сейчас настала та пора, когда мы хотим всерьез понимать, на что он сможет претендовать.
Встреча с "Уралом" на выезде была неплохим тестом. "Шмели" нынче являются представителями подвала турнирной таблицы, игра у которых идет не очень хорошо. Обыгрывать таких соперников - дело для амбициозной команды практически обязательное. Особенно в том случае, когда с составом и настроением в раздевалке все в порядке. В "Ростове" сейчас все именно так и есть. Из основной обоймы в середине сентября выбыл только Юсупов, получивший травму. Все остальные - стабильно в старте или на скамейке запасных. Отсутствие каких-либо серьезных проблем давало повод ожидать от "ростовчан" третьей выездной победы в этом сезоне.
Состояние клуба из Екатеринбурга, впрочем, тоже влияло на оттенок вкус ожиданий. Яркий пример того, что Парфенов еще только ищет ключи к успеху - глобальные изменения в стартовом составе. По сравнению с прошлым туром главный тренер "Урала" произвел 5 перестановок. И только одна из них была вынужденной (из-за травмы не может сейчас играть Кулаков). Парфенов пытается попробовать разные варианты и в обороне, и в атаке. Так, например, против ЦСКА выходили Эль-Кабир и Панюков, а сегодня свой шанс получили Араторе и Ильин.
И по первым 20-25 минутам показалось, что именно хозяева больше нацелены на наступление. "Урал" владел определенным преимуществом, которое, как минимум, выражалось практически в двукратном преимущество во владении мячом. Но ближе к перерыву стало понятно, что правильнее сделать другой акцент. "Шмели" не создавали ничего опасного. "Ростов" грамотно отработал начало встречи, отдав немного инициативу и предпочтя резвому старту планомерный, дисциплинированный вкат.
"Ростовчане" достаточно спокойно справились с атаками соперника, разбегались, продышались и примерно к 30-й минуте отодвинули игру от своих ворот. При этом попутно подопечные Карпина начали наносить острые удары, начали наседать на ворота "Урала". Если бы Годзюр не спасал свою команду, "Ростов" ушел бы на перерыв с преимуществом в счете. И тут даже не скажешь, что у гостей были особые проблемы с реализацией. Просто вратарь хорошо делал свое дело.
Тем удивительнее, конечно, что в самом начале второго тайма "Ростов" оказался в роли догоняющего. Из логики игры это не вытекало, но "Урал" показал, что яркий всплеск может быть результативнее планомерного наращивания игрового преимущества. В течение одной минуты хозяева нанесли свой первый удар в створ, заработали свой первый угловой и после подачи с него забили гол. Безусловно, с "ростовчанами" случилась оказия, но такое может быть абсолютно с любой командой. Важно, как она реагирует на эту неприятность.
"Ростов" отреагировал отлично. Продолжив использовать свою излюбленную тактику с фланговыми атаками, он в считанные мгновения сравнял счет. Вне всяких сомнений, в этом стоит усмотреть характер и волю ростовского клуба. Интересно, что события начала второго тайма можно назвать достаточно предсказуемым с точки зрения статистики. Во-первых, команда Карпина все свои голы с игры забила именно после комбинаций ближе к краям поля. Во-вторых, пропущенный мяч пришел после того футбольного элемента, который у нее отработан хуже всего.
Речь идет об угловых. "Ростов" не очень здорово играет на угловых. Причем, как у своих ворот, так и у чужих. В этом сезоне "ростовчане" зарабатывают и подают много угловых, но точность передач с угла поля составляет около 30 процентов. При этом качество подач оставляет желать лучшего. И наглядно об этом говорит факт отсутствия мячей, забитых после стандартных положений. Над этим Карпину нужно еще серьезно поработать.
Как, впрочем, и над реализацией. Сегодня гости имели много моментов, чтобы добыть победу. О первом тайме мы уже поговорили. Во втором, по большому счету, картина с шансами "Ростова" забить была нарисована теми же красками. Годзюр делал все возможное и невозможное, чтобы не пропустить больше одного мяча. Но все-таки команда, претендующая на статус "топ", должна пробивать вратаря хотя бы с пятой-шестой попытки.
Любопытно, что в концовке встречи Карпин заменил Сигурдарсона, который играл неплохо и имел несколько возможностей отличиться. Другой тренер мог бы оставить форварда на поле до конца с надеждой, что свой точный удар он в конце концов нанесет. Валерий Георгиевич решил пойти по иному пути и освежил линию атаки, выпустив Шомуродова. Результата это не принесло, но такая попытка добиться победы, скорее, заслуживает одобрения.
Другое дело, что в целом заключительные 15-20 минут матча прошли в вязкой и не особо увлекательной борьбе. "Ростов" перестал создавать моменты, предпочтя закончить игру так же, как он ее начинал - более дисциплинированно и менее рискованно. С одной стороны, им удалось избежать серьезных неприятностей у своих ворот. С другой стороны, отсутствие стремления вырвать победу выглядело не амбициозно. Да, выездной матч. Да, ничья - нормальный результат с точки зрения планомерного набора очков. Но не покидает ощущение, что "ростовчане" могли попробовать дожать "Урал".
Подытоживая, не будет большим преувеличением сказать, что "Ростов" провел хорошую встречу. Команда выглядела по-взрослому, действовала без лишних эмоций, правильно реагировала на происходящие события и имела право выбрать синицу в руке. Но концовка матча, закономерно приведшая к ничьей, все-таки кое-чем смутила. А именно небольшой нервозностью со стороны Абаева. Несколько раз он неуверенно играл на выходе, за что "Урал" мог наказать "Ростов". Да, все обошлось, но в противостояниях с более классными и мастеровитыми соперниками Илье таких вольностей нельзя допускать.
Заглавное фото: Официальный твиттер ФК "Ростов"
Иван Долинин, Rusfootball.info
Седьмой тур нынешнего чемпионата России выдался достаточно необычным. Так получилось, что вынесенные на пятницу и на понедельник матчи оказались одними из самых интересных. Да, возможно, в Екатеринбурге вывеска была не самой сочной. Но ведь был в ней свой изюм. Обгонит ли команда Карпина "Спартак", поднимется ли она на второе место - чем не горячая интрига? "Ростов" нынче играет в добротный футбол, который отличается высокой оборонительной дисциплиной и склонностью к фланговыми атакам. За девять месяцев работы Валерий Георгиевич построил боеспособный коллектив, и сейчас настала та пора, когда мы хотим всерьез понимать, на что он сможет претендовать.
У "Ростова" стабильный состав и минимальное количество травмированных
Встреча с "Уралом" на выезде была неплохим тестом. "Шмели" нынче являются представителями подвала турнирной таблицы, игра у которых идет не очень хорошо. Обыгрывать таких соперников - дело для амбициозной команды практически обязательное. Особенно в том случае, когда с составом и настроением в раздевалке все в порядке. В "Ростове" сейчас все именно так и есть. Из основной обоймы в середине сентября выбыл только Юсупов, получивший травму. Все остальные - стабильно в старте или на скамейке запасных. Отсутствие каких-либо серьезных проблем давало повод ожидать от "ростовчан" третьей выездной победы в этом сезоне.
Состояние клуба из Екатеринбурга, впрочем, тоже влияло на оттенок вкус ожиданий. Яркий пример того, что Парфенов еще только ищет ключи к успеху - глобальные изменения в стартовом составе. По сравнению с прошлым туром главный тренер "Урала" произвел 5 перестановок. И только одна из них была вынужденной (из-за травмы не может сейчас играть Кулаков). Парфенов пытается попробовать разные варианты и в обороне, и в атаке. Так, например, против ЦСКА выходили Эль-Кабир и Панюков, а сегодня свой шанс получили Араторе и Ильин.
Если бы не выдающиеся спасения Годзюра, "Ростов" открыл бы счет в первом тайме
И по первым 20-25 минутам показалось, что именно хозяева больше нацелены на наступление. "Урал" владел определенным преимуществом, которое, как минимум, выражалось практически в двукратном преимущество во владении мячом. Но ближе к перерыву стало понятно, что правильнее сделать другой акцент. "Шмели" не создавали ничего опасного. "Ростов" грамотно отработал начало встречи, отдав немного инициативу и предпочтя резвому старту планомерный, дисциплинированный вкат.
"Ростовчане" достаточно спокойно справились с атаками соперника, разбегались, продышались и примерно к 30-й минуте отодвинули игру от своих ворот. При этом попутно подопечные Карпина начали наносить острые удары, начали наседать на ворота "Урала". Если бы Годзюр не спасал свою команду, "Ростов" ушел бы на перерыв с преимуществом в счете. И тут даже не скажешь, что у гостей были особые проблемы с реализацией. Просто вратарь хорошо делал свое дело.
Пропустили - бывает. Важно, что тут же собрались и сравняли
Тем удивительнее, конечно, что в самом начале второго тайма "Ростов" оказался в роли догоняющего. Из логики игры это не вытекало, но "Урал" показал, что яркий всплеск может быть результативнее планомерного наращивания игрового преимущества. В течение одной минуты хозяева нанесли свой первый удар в створ, заработали свой первый угловой и после подачи с него забили гол. Безусловно, с "ростовчанами" случилась оказия, но такое может быть абсолютно с любой командой. Важно, как она реагирует на эту неприятность.
"Ростов" отреагировал отлично. Продолжив использовать свою излюбленную тактику с фланговыми атаками, он в считанные мгновения сравнял счет. Вне всяких сомнений, в этом стоит усмотреть характер и волю ростовского клуба. Интересно, что события начала второго тайма можно назвать достаточно предсказуемым с точки зрения статистики. Во-первых, команда Карпина все свои голы с игры забила именно после комбинаций ближе к краям поля. Во-вторых, пропущенный мяч пришел после того футбольного элемента, который у нее отработан хуже всего.
Стандарты - проблема "Ростова"
Речь идет об угловых. "Ростов" не очень здорово играет на угловых. Причем, как у своих ворот, так и у чужих. В этом сезоне "ростовчане" зарабатывают и подают много угловых, но точность передач с угла поля составляет около 30 процентов. При этом качество подач оставляет желать лучшего. И наглядно об этом говорит факт отсутствия мячей, забитых после стандартных положений. Над этим Карпину нужно еще серьезно поработать.
Как, впрочем, и над реализацией. Сегодня гости имели много моментов, чтобы добыть победу. О первом тайме мы уже поговорили. Во втором, по большому счету, картина с шансами "Ростова" забить была нарисована теми же красками. Годзюр делал все возможное и невозможное, чтобы не пропустить больше одного мяча. Но все-таки команда, претендующая на статус "топ", должна пробивать вратаря хотя бы с пятой-шестой попытки.
Ничья - нормальный результат, но "Ростов" мог попробовать сыграть в концовке более активно
Любопытно, что в концовке встречи Карпин заменил Сигурдарсона, который играл неплохо и имел несколько возможностей отличиться. Другой тренер мог бы оставить форварда на поле до конца с надеждой, что свой точный удар он в конце концов нанесет. Валерий Георгиевич решил пойти по иному пути и освежил линию атаки, выпустив Шомуродова. Результата это не принесло, но такая попытка добиться победы, скорее, заслуживает одобрения.
Другое дело, что в целом заключительные 15-20 минут матча прошли в вязкой и не особо увлекательной борьбе. "Ростов" перестал создавать моменты, предпочтя закончить игру так же, как он ее начинал - более дисциплинированно и менее рискованно. С одной стороны, им удалось избежать серьезных неприятностей у своих ворот. С другой стороны, отсутствие стремления вырвать победу выглядело не амбициозно. Да, выездной матч. Да, ничья - нормальный результат с точки зрения планомерного набора очков. Но не покидает ощущение, что "ростовчане" могли попробовать дожать "Урал".
Подытоживая, не будет большим преувеличением сказать, что "Ростов" провел хорошую встречу. Команда выглядела по-взрослому, действовала без лишних эмоций, правильно реагировала на происходящие события и имела право выбрать синицу в руке. Но концовка матча, закономерно приведшая к ничьей, все-таки кое-чем смутила. А именно небольшой нервозностью со стороны Абаева. Несколько раз он неуверенно играл на выходе, за что "Урал" мог наказать "Ростов". Да, все обошлось, но в противостояниях с более классными и мастеровитыми соперниками Илье таких вольностей нельзя допускать.
Заглавное фото: Официальный твиттер ФК "Ростов"
Иван Долинин, Rusfootball.info
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