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Сборная России поздравила с днем рождения Фернандеса

Сборная России в Инстаграме поздравила защитника Марио Фернандеса с днем рождения.

"Сегодня 28 лет исполняется защитнику сборной России Марио Фернандесу. С днем рождения, Супер Марио!", - говорится в сообщении.

Теги: Сборная России Фернандес
Сегодня, 12:32
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