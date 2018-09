Сборная России поздравила с днем рождения Фернандеса

View this post on Instagram

Сегодня 28 лет исполняется защитнику сборной России Марио Фернандесу. С днём рождения, Супер Марио! / Feliz anivers?rio, Super Mario! @mario.fernandes02 ? ? #СборнаяРоссии #Фернандес #ВместеМыКоманда