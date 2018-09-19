Роман Павлюченко: не верю, что "Локо" выйдет из группы

Экс-нападающий "Локомотива" Роман Павлюченко после матча 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов, в котором москвичи проиграли "Галатасараю" (0:3), выразил сомнение в в перспективах железнодорожников в этом турнире."У "Локомотива" такая группа, из которой можно выходить. Но мне мало в это верится. РПЛ – длинный турнир, а в ЛЧ нужно играть здесь и сейчас. Нет времени на исправление.У них просто не хватит силенок на Лигу чемпионов. Думаю, что в РПЛ "Локо" наберет ход, а на ЛЧ их не хватит. Но дай бог, чтобы у команды все сложилось хорошо в двух турнирах. Мы будем этому только рады", - сказал Павлюченко.