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Роберт Мак: РПЛ для нас в приоритете

Полузащитник "Зенита" Роберт Мак рассказал, что для сине-бело-голубых победа в РПЛ важнее, чем в Лиге Европы.

"Можно даже не говорить вслух, все и так знают, что мы хотим стать чемпионами, потому что "Зенит" давно не выигрывал золото. Это главная цель. Лига Европы тоже важна, но все же чемпионат в приоритете, мы концентрируемся на нем", - цитирует Мака Р-Спорт
Теги: Мак Зенит
Сегодня, 10:18
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