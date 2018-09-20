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Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
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Бывший нападающий "Зенита" Данко Лазович завершил карьеру
Бывший нападающий "Зенита" Данко Лазович объявил о завершении карьеры, сообщает пресс-служба питерского клуба.
В составе петербургского клуба Лазович провел 77 матчей, в которых забил 21 гол. Нападающий дважды становился чемпионом России и по разу брал Кубок и Суперкубок страны.
Форвард провел 44 матча за сборную Сербии и забил 11 голов.
Экс-нападающий сине-бело-голубых Данко Лазович объявил о завершении игровой карьеры.— ФК «Зенит»? (@zenit_spb) September 20, 2018
В составе «Зенита» Лазович провел 77 матчей, в которых забил 21 гол.
Спасибо за все, Данко! ? pic.twitter.com/F7aesZHSjK
В составе петербургского клуба Лазович провел 77 матчей, в которых забил 21 гол. Нападающий дважды становился чемпионом России и по разу брал Кубок и Суперкубок страны.
Форвард провел 44 матча за сборную Сербии и забил 11 голов.
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