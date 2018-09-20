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Бывший нападающий "Зенита" Данко Лазович завершил карьеру

Бывший нападающий "Зенита" Данко Лазович объявил о завершении карьеры, сообщает пресс-служба питерского клуба.



В составе петербургского клуба Лазович провел 77 матчей, в которых забил 21 гол. Нападающий дважды становился чемпионом России и по разу брал Кубок и Суперкубок страны.

Форвард провел 44 матча за сборную Сербии и забил 11 голов.
Теги: Лазович Зенит
Сегодня, 15:49
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