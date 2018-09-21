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СМИ: "Краснодар" не заинтересован в трансфере Глушакова

"Краснодар" не заинтересован в приобретении капитана "Спартака" Дениса Глушакова.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что 31-летний футболист может оказаться в "Краснодаре" в ближайшее трансферное окно. Сообщалось, что это может быть как полноценный трансфер, так и аренда.

Напомним, что главный тренер "Спартака" Массимо Каррера отстранил Глушакова от работы с основной командой и не взял его в Вену на матч группового этапа Лиги Европы с "Рапидом", которому красно-белые проиграли со счетом 0:2.

Sport24
Теги: Глушаков Спартак Краснодар
Вчера, 23:19
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