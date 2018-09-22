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Глушаков и Ещенко сыграют за молодежную команду "Спартака" в дерби с ЦСКА

Молодежная команда "Спартака" обнародовала состав на матч с ЦСКА. С первых минут встречу начнут полузащитник Денис Глушаков и защитник Андрей Ещенко.

"Спартак": Поплевченков, Ещенко, Лихачев, Петрунин, Сазонов, Глушаков (к), Мазуров, Митрога, Маркитесов, Данилин, Лопатин.

Напомним, недавно известный актер и болельщик красно-белых Дмитрий Назаров опубликовал пост с критикой главного тренера "Спартака" Массимо Карреры, лайки записям об этом в Инстаграме поставили игроки красно-белых Андрей Ещенко и Денис Глушаков. После этого оба игрока были отстранены от основного состава команды.


Теги: Глушаков Ещенко Спартак ЦСКА
Сегодня, 13:15
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7
(1)
№7 Написал: Имя Ленинградская область (Сегодня, 14:23) #
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  •  (1)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: brysy
Каррера оказался мелочным, обиделся на правду, ну нет у команды игры, нет ничего, на поле появляются всё новые и новые лица, которые вообще не понимают, что и как им там на этом поле делать, а нападения у команды нет с самого начала чемпионата и игра с ЦСКА я думаю для Карреры будет последней, если проиграют и Федун не укажет ему на дверь, болельщики точно от него отвернутся.

А ты уверен что лайки были единственной причиной ссылки?Глушакову и Ещенко пора было мозги вправлять.Всё одно к одному-и в игре никакие да ещё недовольные типа во всём виноват тренер.Мне кажется что Каррера поступил абсолютно правильно-Спартаку дисциплина не помешает.Как,впрочем,любой команде.
Регистрация: 15.08.2014 [жалоба]
№6 Написал: P. Holmberg Eskilstuna (Сегодня, 13:57) #
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  •  (1)

А куда делся младший Еременко?


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Хочу нож из криптоплутония, чтобы плавился когда в стенку втыкаешь
Регистрация: 27.07.2018 [жалоба]
№5 Написал: Стратег РОССИЯ Химки (Сегодня, 13:47) #
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
«Локомотив»
Цитата: brysy
игра с ЦСКА я думаю для Карреры будет последней

Глушаков и Ещенко об этом мечтают, единственная возможность вернуться в основу.
Регистрация: 29.10.2010 [жалоба]
№4 Написал: utekay Россия (Сегодня, 13:43) #
  • +2
  •  (4)
online
Болеет за:
«Зенит»
в своё время Дик отослал в дубль смутьянов Аршавина и К...пошло на пользу.


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ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014 [жалоба]
№3 Написал: К.А. Столица (Сегодня, 13:39) #
  • -9
  •  (11)
Болеет за:
«Спартак»
"Спартак" решил дать шанс мелким ишакам.что ж, благородно.


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ЦКГ
Регистрация: 5.02.2010 [жалоба]
№2 Написал: cska1971 Москва (Сегодня, 13:28) #
  • +1
  •  (9)

Молодцы спартачи, соблюдаете спортивный принцип...)))
Регистрация: 26.01.2007 [жалоба]
№1 Написал: brysy москва (Сегодня, 13:26) #
  • -2
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
Каррера оказался мелочным, обиделся на правду, ну нет у команды игры, нет ничего, на поле появляются всё новые и новые лица, которые вообще не понимают, что и как им там на этом поле делать, а нападения у команды нет с самого начала чемпионата и игра с ЦСКА я думаю для Карреры будет последней, если проиграют и Федун не укажет ему на дверь, болельщики точно от него отвернутся.
Регистрация: 7.05.2018 [жалоба]
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