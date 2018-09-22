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Дебют в Красноярске не удался - "Енисей" проиграл в первом в истории домашнем матче в РПЛ

"Енисей" в дебютном матче в РПЛ на своем домашнем стадионе уступил "Уралу".

Чемпионат России

8-й тур

Енисей – Урал 1:2 (0:1)

Голы:
0:1 – 25, автогол Семакин, 0:2 – 58 Ильин, 1:2 – 59 Занев.

"Енисей" – Нестеренко, Дугалич, Занев (Саркисов, 73), Гаджибеков, Кичин, Костюков, Семакин, Комков, Комолов (Бодул, 46), Зотов, Кутьин (Обрадович, 56).

"Урал" – Годзюр, Ароян, Меркулов, Брызгалов, Балажиц, Фидлер, Бумаль (Жигулев, 76), Бикфалви, Димитров, Араторе (Эль-Кабир, 65), Ильин.

Предупреждения: Димитров (17), Бумаль (63).
Теги: Енисей Урал
Сегодня, 13:25
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(2)
№7 Написал: Александр Иванов Санкт-Петербург (Сегодня, 15:06) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: 120220
Комментаторы Матч Премьер, Ваше место на помойке. Так матч комментировать нельзя. Весь матч чушь несли. Выпили перед игрой что ли.

Ты ещё и деньги на такой мусор сливаешь?))
Регистрация: 8.11.2015 [жалоба]
№6 Написал: Lana Del Andrey Rostov-on-Don (Сегодня, 14:42) #
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Болеет за:
«Ростов»
Vik-Nik,
Шмельков, который любит порамсить в интернете. Такой дегенерат, что пздц...
Регистрация: 3.05.2014 [жалоба]
№5 Написал: panin Красноярск (Сегодня, 14:41) #
  • 0
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online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: 120220
Комментаторы Матч Премьер, Ваше место на помойке. Так матч комментировать нельзя. Весь матч чушь несли. Выпили перед игрой что ли

Все по делу было сказано.


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Цска Чемпион!!!!!!!
Регистрация: 12.03.2009 [жалоба]
№4 Написал: Vik-Nik оттуда (Сегодня, 14:08) #
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Болеет за:
ЦСКА
120220,
Пожалуйста, назовите фамилии этих мастеров разговорного жанра,я не смотрел трансляцию. Но подозреваю, что одним из них, был Шмурнов ...
Регистрация: 30.10.2011 [жалоба]
№3 Написал: 120220 (Сегодня, 13:57) #
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Урал»
Комментаторы Матч Премьер, Ваше место на помойке. Так матч комментировать нельзя. Весь матч чушь несли. Выпили перед игрой что ли.
Регистрация: 29.07.2008 [жалоба]
№2 Написал: ctdthysqjktym Екатеринбург (Сегодня, 13:44) #
  • +1
  •  (1)

Первый блин комом? Всё в этом мире относительно. Для "Урала" он даже без красной икры очень даже удался.
Регистрация: 30.08.2008 [жалоба]
№1 Написал: Бриг (Сегодня, 13:39) #
  • +3
  •  (3)
Болеет за:
«Краснодар»
Первый тайм, Урал и Енисей провели ни шатко, ни валко, а во втором показали хорошую игру, но удача была на стороне уральцев.
Регистрация: 21.11.2016 [жалоба]
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