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Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
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Огнем и мячом. Пять самых ярких дерби за последние десять лет
ЦСКА и "Спартак" регулярно выдают классные матчи. Даже так - скучных главных дерби Москвы практически не бывает. О самых ярких встречах, запомнившихся за последние десять лет больше всего, мы вспоминаем в день очередной битвы между "красно-синими" и "красно-белыми".
5. ЦСКА - "Спартак" 2:1
12 августа 2017
Отличное дерби выдали команды в прошлом сезоне на территории ЦСКА. Как это часто бывает в случае с этими командами - уступили те, кто первыми забили в матче.
После чемпионского сезона "Спартак" напоролся на такое похмелье, что из команды вполне мог уехать Каррера. Москвичи теряли очки со всеми - даже с самыми скромными противниками. А Массимо - по слухам - даже бушевал в раздевалке, на эмоциях спрашивая футболистов, не хотят ли они, чтобы он покинул клуб.
За "Спартак" отличился Марио Пашалич, положивший снаряд в сетку после рикошета от Василия Березуцкого. "Красно-белые" повели в счете в самом начале второго тайма и долгое время не позволяли "армейцам" нанести ответный результативный удар. Но на 83-й минуте на грани офсайда ворота Селихова расстрелял Георгий Щенников, а еще через минуту Витиньо воспользовался ошибкой российского голкипера, забив дальним выстрелом. За одну минуту ЦСКА перевернул игру - и оставил "Спартак" в еще более угнетенном состоянии на старте чемпионата.
4. ЦСКА - "Спартак" 2:2
21 апреля 2013
Немного судейского скандала в нашу подборку - Валерий Карпин был крайне недоволен Сергеем Карасевым по итогам дерби, в котором "Спартак" на последних минутах упустил победу в матче против ЦСКА. Вдвойне это любопытно и потому, что сегодняшний матч так же, как и тогда, будет судить Карасев, которого по некоторым идиотским умозрениям принято считать арбитром, помогающим "армейцам".
"Спартак" в этой игре был солиднее, увереннее и сильнее на протяжении большей части встречи. Не сказать, что перевес был адским, но он ощущался. "Армейцы" допускали ошибки - и сразу после перерыва начала проигрывать уже в два гола. Казалось, поражение неизбежно, учитывая, что Вагнер не забил пенальти и не воспользовался моментом, чтобы размочить счет.
Но "красно-синие" показали характер - они не опустили рук и продолжили делать все, чтобы отыграться. И в итоге им это удалось - сначала счет сравнял Ахмед Муса, а затем Карасев поставил второй пенальти в игре (и второй абсолютно по делу), реализованный на последних минутах Аланом Дзагоевым.
3. "Спартак" - ЦСКА 3:2
21 ноября 2009
Самое драматичное дерби последних десяти лет - это уж точно. На переполненных Лужниках Леонид Слуцкий проводил свою первую игру против "Спартака" в должности главного тренера "армейцев". И победил - ценой карьеры Сослана Джанаева в стане Народной команды.
"Красно-белые" открыли счет с пенальти. Акинфеев нарушил правила в своей штрафной, Алекс хладнокровно реализовал возможность. В течение всего тайма "армейцы" давили, пытаясь отыграться, и на последних минутах тайма Дзагоев сравнял счет. Сразу после перерыва Нецид вывел "красно-синих" вперед.
Но игра на этом еще не закончилась. Веллитон забивает Акинфееву между ног и борьба обостряется до невыразимого. И за пару минут до финального свистка, когда было понятно, что силы команд равны, Нецид решил наудачу пальнуть издалека - и Джанаев закинул мяч в собственные ворота.
После матча Сослан долго не могут покинуть поле. Партнеры по "Спартаку" поддерживали его не слишком охотно, из-за чего было даже обиднее за россиянина. После игры Федун публично раскритиковал игрока, а свои же фанаты начали травлю допустившего второй матч подряд ошибку вратаря. В "Спартак" Джанаев больше был не нужен.
2. "Спартак" - ЦСКА 3:3
11 мая 2011
Кубковое безумие. Для болельщиков ЦСКА не проиграть в этом полуфинале было важно не только потому, что это, собственно, полуфинал и дерби, но по причине того, что победитель выходил в финал кубка России на скромную "Аланию". Уступи ЦСКА "Спартаку" - и те бы наверняка прекратили свою унизительную серию без взятых трофеев.
Наверное, описывать эту безумную перестрелку смысла нет, на нее надо просто посмотреть и вспомнить, насколько это было весело.
1. "Спартак" - ЦСКА 3:0
22 сентября 2013
Честно говоря, изначально хотелось написать про легендарный разгром 2008 года от "армейцев" 5:1, но на самом деле эта игра была куда любопытнее в плане своего значения. 2008 только лишь подвел итог долгому почти десятилетию в отношениях московских противников - эти годы ЦСКА был сильнее и сильнее намного и последнее этому подтверждение было явлено летом в Лужниках. Разгром же от "Спартака" в Черкизово - открыл новый период.
Впервые за много лет "Спартак" победил еще в 2008, так что сама победа "красно-белых" никаким откровением не стала. Откровением стало другое - то, как Народная команда легко и уверенно делала это. В те годы было непривычно видеть настолько разобранный ЦСКА. Еще непривычнее было видеть, что главному противнику "красно-синие" уступают крупно.
После этой игры стало понятно - "Спартак" возвращается на уровень одной из по-настоящему сильнейших команд чемпионата. Конечно, и после победы процесс продолжался и не было постоянного движения вперед без сбоев, но именно в тот день стало понятно, что впереди у "Спартака" - лучшие времена. Особенно если сравнивать с предшествующим десятилетием. Собственно, так и получилось.
Григорий Каленов, Rusfootball.info
5. ЦСКА - "Спартак" 2:1
12 августа 2017
Отличное дерби выдали команды в прошлом сезоне на территории ЦСКА. Как это часто бывает в случае с этими командами - уступили те, кто первыми забили в матче.
После чемпионского сезона "Спартак" напоролся на такое похмелье, что из команды вполне мог уехать Каррера. Москвичи теряли очки со всеми - даже с самыми скромными противниками. А Массимо - по слухам - даже бушевал в раздевалке, на эмоциях спрашивая футболистов, не хотят ли они, чтобы он покинул клуб.
За "Спартак" отличился Марио Пашалич, положивший снаряд в сетку после рикошета от Василия Березуцкого. "Красно-белые" повели в счете в самом начале второго тайма и долгое время не позволяли "армейцам" нанести ответный результативный удар. Но на 83-й минуте на грани офсайда ворота Селихова расстрелял Георгий Щенников, а еще через минуту Витиньо воспользовался ошибкой российского голкипера, забив дальним выстрелом. За одну минуту ЦСКА перевернул игру - и оставил "Спартак" в еще более угнетенном состоянии на старте чемпионата.
4. ЦСКА - "Спартак" 2:2
21 апреля 2013
Немного судейского скандала в нашу подборку - Валерий Карпин был крайне недоволен Сергеем Карасевым по итогам дерби, в котором "Спартак" на последних минутах упустил победу в матче против ЦСКА. Вдвойне это любопытно и потому, что сегодняшний матч так же, как и тогда, будет судить Карасев, которого по некоторым идиотским умозрениям принято считать арбитром, помогающим "армейцам".
"Спартак" в этой игре был солиднее, увереннее и сильнее на протяжении большей части встречи. Не сказать, что перевес был адским, но он ощущался. "Армейцы" допускали ошибки - и сразу после перерыва начала проигрывать уже в два гола. Казалось, поражение неизбежно, учитывая, что Вагнер не забил пенальти и не воспользовался моментом, чтобы размочить счет.
Но "красно-синие" показали характер - они не опустили рук и продолжили делать все, чтобы отыграться. И в итоге им это удалось - сначала счет сравнял Ахмед Муса, а затем Карасев поставил второй пенальти в игре (и второй абсолютно по делу), реализованный на последних минутах Аланом Дзагоевым.
3. "Спартак" - ЦСКА 3:2
21 ноября 2009
Самое драматичное дерби последних десяти лет - это уж точно. На переполненных Лужниках Леонид Слуцкий проводил свою первую игру против "Спартака" в должности главного тренера "армейцев". И победил - ценой карьеры Сослана Джанаева в стане Народной команды.
"Красно-белые" открыли счет с пенальти. Акинфеев нарушил правила в своей штрафной, Алекс хладнокровно реализовал возможность. В течение всего тайма "армейцы" давили, пытаясь отыграться, и на последних минутах тайма Дзагоев сравнял счет. Сразу после перерыва Нецид вывел "красно-синих" вперед.
Но игра на этом еще не закончилась. Веллитон забивает Акинфееву между ног и борьба обостряется до невыразимого. И за пару минут до финального свистка, когда было понятно, что силы команд равны, Нецид решил наудачу пальнуть издалека - и Джанаев закинул мяч в собственные ворота.
После матча Сослан долго не могут покинуть поле. Партнеры по "Спартаку" поддерживали его не слишком охотно, из-за чего было даже обиднее за россиянина. После игры Федун публично раскритиковал игрока, а свои же фанаты начали травлю допустившего второй матч подряд ошибку вратаря. В "Спартак" Джанаев больше был не нужен.
2. "Спартак" - ЦСКА 3:3
11 мая 2011
Кубковое безумие. Для болельщиков ЦСКА не проиграть в этом полуфинале было важно не только потому, что это, собственно, полуфинал и дерби, но по причине того, что победитель выходил в финал кубка России на скромную "Аланию". Уступи ЦСКА "Спартаку" - и те бы наверняка прекратили свою унизительную серию без взятых трофеев.
Наверное, описывать эту безумную перестрелку смысла нет, на нее надо просто посмотреть и вспомнить, насколько это было весело.
1. "Спартак" - ЦСКА 3:0
22 сентября 2013
Честно говоря, изначально хотелось написать про легендарный разгром 2008 года от "армейцев" 5:1, но на самом деле эта игра была куда любопытнее в плане своего значения. 2008 только лишь подвел итог долгому почти десятилетию в отношениях московских противников - эти годы ЦСКА был сильнее и сильнее намного и последнее этому подтверждение было явлено летом в Лужниках. Разгром же от "Спартака" в Черкизово - открыл новый период.
Впервые за много лет "Спартак" победил еще в 2008, так что сама победа "красно-белых" никаким откровением не стала. Откровением стало другое - то, как Народная команда легко и уверенно делала это. В те годы было непривычно видеть настолько разобранный ЦСКА. Еще непривычнее было видеть, что главному противнику "красно-синие" уступают крупно.
После этой игры стало понятно - "Спартак" возвращается на уровень одной из по-настоящему сильнейших команд чемпионата. Конечно, и после победы процесс продолжался и не было постоянного движения вперед без сбоев, но именно в тот день стало понятно, что впереди у "Спартака" - лучшие времена. Особенно если сравнивать с предшествующим десятилетием. Собственно, так и получилось.
Григорий Каленов, Rusfootball.info
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